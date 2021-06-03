 

Ученые начали борьбу с комарами методом выпуска их генно-модифицированных сородичей

03.06.2021, 17:26, Разное
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Американские исследователи начали эксперимент по уничтожению комаров, разносящих смертельно опасную инфекцию. Избавление от насекомых планируется произвести посредством распространения их скорректированных “копий”.
Отправной точкой эксперимента стала повышенная активность желтолихорадочных комаров Aedes aegypti, укусы которых вызывают у людей появление лихорадки денге, которая при отсутствии своевременного лечения способна привести к шоку и кровотечениям у больного. Ранее борьба с опасными насекомыми реализовывалась путем применения репеллентов и инсектицидов, однако такой метод в ряде случае провоцирует появление новых резистентных видов. Со своей стороны эксперты из Флориды (США) решились на эксперимент, в ходе которого выпустили на свободу генно-модифицированных комаров, предоставленных британской компанией Oxitec. В данном случае речь идет о самцах, в ДНК которых заложена “информация”, приводящая личинки, появляющиеся после спаривания с самками, к гибели. Такая метаморфоза достигается путем гамма-облучения мужских особей комаров.

Стоит отметить, что применение подобного метода уже имело место десятилетие назад на территории Бразилии. Там, в частности, в пригороде Жуазейру были распространены генно-модифицированные желтолихорадочные комары OX513A. Мутантные самцы с успехом конкурировали со своими природными сородичами за самок, и в итоге размер дикой популяции насекомых сократилась в регионе на 88%.

Источник: ria.ru



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