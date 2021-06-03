«Роскосмос» планирует создать многоразовую ракету для полетов к Луне

«Роскосмос» планирует создать совершенно новую многоразовую ракету для будущих полётов к Луне. Предполагается, что первая ступень ракеты-носителя будет возвращаться на Землю после старта.

Первую космическую программу по полётам к Луне в «Роскосмосе» планируют начать до 2032 года. В основе миссии стоит ракетоноситель семейства «Ангара». Несмотря на это, в программе государственных закупок имеются материалы, свидетельствующие о разработке новой первой ступени. Она позволит доставлять модуль на необходимую высоту и после возвращаться на Землю. Подобное нововведение, на примере аналогичной программы в SpaceX, позволит экономить массу средств, ведь самой дорогой является первая ступень любой ракеты из-за расположенных на ней мощных и дорогих двигателей.

Помимо этого Дмитрий Рогозин ещё в конце 2020 года пояснил о планах пересмотреть проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей». Главной задачей для «Роскосмоса» заявлен переход с кислородно-керосиновых на кислородно-метановые двигатели, пишет интернет-издание iReactor.