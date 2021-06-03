Эксперты рассказали, как быстро спасти мотор от перегрева во время езды

Эксперты рассказали, как во время езды можно быстро спасти мотор от перегрева. Летом к этому могут привести различные неисправности. В то же время излишняя тепловая нагрузка нередко является причиной дорогостоящего ремонта транспортного средства в дальнейшем.

В жаркую погоду может выйти из строя система охлаждения, особенно в случае плотного потока машин на дорогах. Эксперты советуют включить опцию нагрева воздуха. Чтобы не получить тепловой удар, в автомобиле необходимо открыть все окна. Часть тепла у агрегата в данном случае сразу же отберет печка, чтобы перенаправить его в салон. После проведения данных манипуляций рекомендуется свернуть на обочину и при необходимости выставить знак аварийной остановки. Мотор глушить не нужно, но важно открыть капот.

Если уровень охлаждающей жидкости является нормальным, то двигатель и печка некоторое время могут оставаться включенными, а капот открытым. Это поможет снизить температурные показатели в моторном отсеке.

Когда система перестала работать во время движения по свободной трассе, где присутствует место для маневров, то охладить силовой агрегат будет легче. В таких условиях работает метод включенной печки. К нему можно добавить периодическое торможение.

По словам экспертов, нельзя эксплуатировать транспортное средство, имеющее недостатки в системе охлаждения. В особенности ездить на такой машине не нужно в жаркую погоду. Если отсутствует возможность в оперативном порядке устранить неисправность, то лучше отправить автомобиль в сервис или же вызывать эвакуатор.

Источник: www.avtovzglyad.ru