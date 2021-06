“Нужно отказаться от уличной активности”. Белорусский госканал показал новые кадры с задержанным Протасевичем

Когда именно было снято видео с Протасевичем неизвестно, в фильме уточняется лишь, что это оперативная съемка. В фильме есть несколько фрагментов с оппозиционеров, в них заметны монтажные склейки, поэтому понять точно, какие были полные цитаты, невозможно.

В первом фрагменте журналист рассказывает о самой посадке самолета.

“Потом самолет начал садиться. Я понял, что паниковать дальше бесполезно. Самолет приземлился, достаточно долго рулил по всей этой полосе и я увидел, что он подъезжает даже не к зданию аэропорта, а в сторонку на заготовленную площадку”, – говорит он.

По словам Протасевича, он видел у аэропорта большое количество людей в гражданской одежде и со светоотбивающими жилетам, которых он сперва принял за журналистов.

“Думаю, сейчас, как известный персонаж, под звук фотокамер, под софиты, телеобъективы буду спускаться. Разве что не по красной дорожке. Еще там увидел, что стояли спецназ в форме, в бронежилетах, с оружием. То есть такой прям спецназ-спецназ. Ну, во всяком случае это будет красиво. И вот я уже успокоился, просто начал дышать и сказал Соне (вероятно, речь о девушке оппозиционера Софии Сапеге. – “ГОРДОН”), как только самолет будет приблизительно на земле, моментально об этом сообщить хоть кому-нибудь”, – отметил он.

В другом фрагменте Протасевич уже рассказывает, о событиях после того, как его сняли с самолета.

“Между средней и задней дверью, ну автобус был битком забит. Я не стал к ней (Сепеге. – “ГОРДОН”) прорываться, то есть не хотел там стоять с ней разговаривать в надежде на то, что если меня задерживают, что может ее не задержат, и как минимум все обойдется хотя бы для нее. Вот, поэтому я с ней не контактировал больше. И я не видел снимали меня или не снимали. И уже потом, когда мы к зданию аэропорта ехали, я стоял у задней двери и видел, что кто-то из салона снимал”, – говорит оппозиционер.

Вероятно, речь о фото, которое в день задержания Протасевича опубликовал журналист и советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM

— Franak Via * orka (@franakviacorka) May 23, 2021

Также мужчина рассказал о конфликте с каким-то человеком, но не называет имени.

“У меня был личностный конфликт только с одним человеком, причем был таким достаточно напряженным. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было с ним каких-то больших конфликтов, за исключением того, когда на первой совместной пьянке были. Он сказал, что у нас будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера и у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы. Я, честно говоря, до сих пор не знаю является ли вот эта ситуация продолжением конфликта”, – сказал он.

В этом же фрагменте Протасевич рассказал, что это был единственный раз, когда он сообщил, как будет перемещаться.

“Это было в рабочем чате за 40 минут до вылета. Где есть, в принципе, и этот человек. Случается такая ситуация, особенно с учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО и у меня не было доступа ни к какой информации, одной из первых вещей, о которых я подумал, что реально меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу. Я уверен, что у него были связи с “Киберпартизанами”, которые и раньше занимались лжеминированиями причем на всей территории страны и массово. В принципе подобные действия уже были”, – отметил он.

При этом последняя фраза в этот фрагмент была вклеена и непонятно, шла ли речь о том самом человек, с которым у оппозиционера якобы был конфликт.

Кроме того, журналист рассказал и об отношении к уличным митингам в Беларуси.

“И сейчас это просто бесполезно. В принципе, это не секрет. Я и со своими коллегами это обсуждал. Говорил, что в любом случае сейчас нужно отказаться от тех лекал, от той уличной активности, которая была раньше. То есть от тех форматов в которых мы работали, потому что сейчас активности просто нет. И ее сейчас не может быть. Еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, я открыто говорил, что сейчас уличная активность не нужна. Как минимум, нужно ждать пока накалится ситуация в экономике. То есть когда люди будут выходить не за день новых выборов, не против насилия со стороны силовиков. А когда люди будут выходить, грубо говоря, за миской похлебки”, – говорит он.

Рассказал Протасевич и о питании в СИЗО: “Макароны с мясом были. Вполне съедобные были. С учетом того, сколько у нас на самом деле еды в камере, что хлопцы воют, что уже мясо портится. Надо есть, а все не влазит”.

В последнем фрагменте с Протасевиче он говорит об отношениях с Вячорко. ОНТ представляет этот рассказ, как теорию самого Протасевича, что его перемещения белорусским властям “слил” Запад. Однако без контекста подтвердить, что речь именно об этом, невозможно.

“Самый простой пример: это с Франаком Вячорко, с которым у меня на самом деле были хорошие отношения. Вот когда я еще прост снимал официальный визит Светланы Тихановской в Афины. Все было прекрасно, мы там два дня совместно в одной группе отработали. Ездил снимал, все хорошо было. Он меня хвалил, все было нормально. Потом он улетел. И меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось прямо на противоположное. Я с ним общался и он даже сказал такую фразу в духе: нам надо будет рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества”, – говорит оппозиционер.

Видео: Телеканал ОНТ / YouTube

Контекст:

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

