Юрист рассказал о недостатках законопроекта об олигархах

“Законопроект, на мой взгляд, является чисто политической инициативой. Там нет реально действенных инструментов. Например, видим ряд положений для ограничение влияния олигархов на СМИ, чтобы предупредить их влияние на политику и выборы. В то же время должного внимания влиянию олигархов на экономику не уделено, хотя именно этих изменений ожидали эксперты”, – сказал Рябченко.

Он отметил, что законопроект имеет ряд недостатков.

“Усматривается конфликт интересов. Решение о признании человека олигархом должен принимать Совет Национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета Министров, членов СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета. Возникает вопрос: не перетягивает ли Совет на себя полномочия правоохранительных органов и судебной системы? СНБО – это именно совещательный, консультативный, координационный орган – ему не свойственна функция относить граждан к тем или иным категориям. Следовательно возникает необходимость в отдельном органе, который займется составлением реестра олигархов. Возможно, по аналогии с теми комиссиями, которые занимаются подбором кадров в антикоррупционные органы”, – отметил адвокат.

По его словам, принятие такого закона может привести к искам в Европейский суд по правам человека.

“Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил о 13 гражданах, которые попадают под статус олигарха, однако их фамилии не назвал. Хотя большинству из нас известно, что в этом списке могут оказаться Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Дмитрий Фирташ, Виталий Гайдук, Игорь Суркис и другие. Считаю необходимым отметить, что составление списка лиц, на основе которого в дальнейшем разрабатывается закон, абсолютно не допустимо с юридической точки зрения. Кроме того, такой закон может противоречить Конвенции о защите прав человека и основных свобод, что в свою очередь может стать основанием для обращения в ЕСПЧ”, – подчеркнул собеседник.

По его мнению, могут возникнуть и проблемы с подачей деклараций о контакте – это сообщение о любой встрече, разговоре госслужащих и чиновников с олигархами или их представителями.

“Вызывает сомнение жизнеспособность такого инструмента как “декларация о контакте”. Контактом с олигархом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации надо сообщать дату и место встречи или разговора, краткое содержание. Подавать их должны президент, члены Кабмина, нардепы, генеральный прокурор и его заместители, председатель СБУ и его заместители, руководство Нацбанка, ЦИК, СНБО, главы местных госадминистраций, судьи КСУ, начальники правоохранительных органов, чиновники категории “А”, руководство Антимонопольного комитета, военнослужащие с высшими званиями и так далее. Законодатель рассчитывает на честность, но может так случиться, что информацию все равно будут скрывать и эта норма не сможет работать”, – резюмировал Рябченко.

Контекст:

3 июня на сайте Верховной Рады Украины опубликовали текст законопроекта №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ), является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке, а стоимость активов такого лица превышает один миллион прожиточных минимумов (более 2,27 млрд грн).

Олигархам планируют запретить делать взносы (прямо или опосредованно) в поддержку политических партий, быть бенефициаром (в том числе иметь в собственности) или контроллером СМИ, распространяющего информацию политического характера, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов, который определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”. Он отметил, что проект закона внесут в Верховную Раду и обнародуют его текст до 30 мая.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Данилов отказался назвать их фамилии.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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