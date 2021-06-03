 

Рада приняла один из законопроектов о налоговой амнистии – изменения в закон о валюте и валютных операциях

03.06.2021, 17:24, Новости дня
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Прийнято Закон щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету #ЗП5155 pic.twitter.com/whVzx8kvJo

— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 3, 2021

Согласно пояснительной записке к документу, проектом закона предлагается не распространять ряд положений закона “О валюте и валютных операциях” на тех, кто подал одноразовую (специальную) добровольную декларацию. 

Речь идет о лицах, которые до дня введения в действие закона нарушили требования декрета Кабинета министров “О системе валютного регулирования и валютного контроля”, указа президента Украины “Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства” и (или) нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам валютного регулирования и контроля.

Национальному банку Украины поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.

Контекст:

Законопроект №5155 – один из четырех, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским 26 февраля законопроектов о налоговой амнистии. Кроме него были зарегистрированы №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс, №5154 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, а также №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Комитет Верховной Рады 23 марта рекомендовал принять проекты законов №5153 и №5155.

30 марта 2021 года Рада приняла в первом чтении законопроект №5153 об амнистии капиталов. Законопроект поддержали 245 народных депутатов при необходимых 226 голосах для принятия решения. Проект закона предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Гетманцев говорил, что этот законопроект в первую очередь нужен “для простых граждан”, которые за 30 лет накопили определенные средства. “Люди накопили их, уклоняясь от налогообложения. Налоговая амнистия дает возможность “выйти вбелую”, закончить практику уклонения от налогов и начать свою финансовую жизнь с новой страницы”, – говорил нардеп.

Высказывания Гетманцева вызвали эмоциональную реакцию у многих украинцев.

Разработанный Национальным банком Украины (НБУ) законопроект №8152 “О валюте” поступил в Раду в марте 2018 года. Инициатором выступил президент Украины Петр Порошенко. В первом чтении парламент принял законопроект 17 мая – тогда его поддержали 253 нардепа. Ко второму чтению название изменили. 21 июня Рада приняла закон “О валюте и валютных операциях” 228 голосами. Суть и основные положения закона – в материале “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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