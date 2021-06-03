Скандалы: Все, что не достроено, уже украдено

По махинациям на сотни миллионов рублей на космодроме Восточный возбуждены новые уголовные дела

Как стало известно “Ъ”, следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный. В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб., а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы. При этом в отличие от предыдущих случаев все предполагаемые участники аферы остаются на свободе и своих должностях.

По данным предварительного следствия, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области. Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.

По версии следствия и согласно заключенным с ООО договорам, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить партнеру в качестве авансовых платежей 10% стоимости контракта.

С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 млн руб. При этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб., считает следствие.

В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предполагаемый ущерб, впрочем, может быть погашен, так как общество представило банковскую гарантию.

В другом уголовном деле, связанном с тем же объектом, речь идет уже о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось в ходе предварительного расследования, к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено еще одно, аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль».

У обеих организаций, в отличие от первого случая, на этот раз счета были в местном отделении Федерального казначейства, что позволяет государству контролировать финансовые операции. Однако, полагает следствие, с сентября по ноябрь 2020 года обе организации представили в казначейство подложные акты приемки выполненных работ, включая справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

По фальшивым документам «Респект-СМ» и «Баваль» получили от казначейства 59,8 млн руб., которыми их должностные лица распорядились по собственному усмотрению.

Как установило следствие, «Баваль» в действительности не выполнял какие-либо строительно-монтажные работы на космодроме, а «Респект-СМ», соответственно, их принять не мог.

Пока и в этом уголовном деле нет фигурантов. Следствие еще должно определиться с процессуальным статусом гендиректора «Респект-СМ» Алика Алексаняна, руководителя «Баваль» Баграта Мирзояна и топ-менеджеров ЦЭНКИ. Получить оперативно комментарии предпринимателей “Ъ” не удалось. В свою очередь, в «Роскосмосе» сообщили, что всячески содействуют следственным органам, не вмешиваясь в их работу.

Следует отметить, что в базе данных арбитражных судов можно найти три недавно поданных ЦЭНКИ к «Респект-СМ» иска, сумма которых, правда, в районе 100 млн руб. При этом компании являются партнерами не только в строительстве объектов космодрома, но и замороженного с 2015 года жилья для организаторов космических пусков в микрорайоне Звездный того же ЗАТО. Два последних из семи домов компания должна сдать в этом году.

Интересно, что незавершенные топливные хранилища Восточного уже становились предметом расследования. В прошлом году тем же СУ СКР было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в связи с вводом в эксплуатацию не до конца построенного водозабора, который вел к одному из них. Все три фигуранта расследования, в том числе бывший директор по эксплуатации инфраструктуры—главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, которых взяли под стражу сразу после начала расследования, сейчас уже находятся на свободе. Господину Жуку и директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свое время объявил выговоры, уволив руководителя дирекции Восточного Евгения Рогозу. По некоторым данным, именно господина Жука следствие рассматривает сейчас в качестве одного из возможных фигурантов дела по ст. 286 УК РФ. Его представители прокомментировать эту информацию не смогли, сославшись на отсутствие официальных данных от следствия.

Юрий Сюн, Николай Сергеев

Оригинал материала: «КоммерсантЪ»

«РБК», 03.06.21, «Борисов заявил о «безобразиях» на Восточном и отставке зама Рогозина»

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума заявил о том, что власти не оставят без внимания факты хищений при строительстве космодрома Восточный. «Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия», — добавил он.

«Насколько знаю, заместитель генерального директора «Роскосмоса» Юрий Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома Восточный, освобожден от занимаемой должности. Мы вернемся к этому вопросу. Будет предложена новая кандидатура на этот пост», — сказал Борисов.

Также вице-премьер сообщил, что у него есть информация, что Следственный комитет выявил серьезные нарушения на Байконуре, где проживает много российских граждан. «Средства, которые мы выделяли на модернизацию инфраструктуры, на поддержание жизнедеятельности города, тоже расхищены. Открыты уголовные дела, ряд ответственных сотрудников уже взяты под арест», — сказал Борисов.

«Эти негативные моменты сами по себе неприятны, потому что тратятся и разворовываются бюджетные средства», — добавил он.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщило, что бывший заместитель Дмитрия Рогозина Юрий Росляк в мае перешел на работу в Центр Хруничева (специализируется на производстве, запуске и обслуживании ракетно-космической техники) на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что Следственный комитет по Амурской области возбудил два новых уголовных дела по факту махинаций при строительстве космодрома Восточный. Газета утверждала, что первое дело связано с госконтрактом на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2». Компании-подрядчику вместо ₽400 млн были выделены ₽700 млн, а обязательства были выполнены на ₽100 млн.

В статье говорилось, что другой эпизод связан с компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. По версии следствия, обе компании предоставляли в отделение Федерального казначейства, где у них были счета, подложные акты приемки выполненных работ, в том числе справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

По состоянию только на декабрь 2019 года по фактам нарушений при строительстве Восточного были заведены 163 уголовных дела. На тот момент ущерб от преступлений по делам о хищениях при возведении этого объекта превысил ₽20 млрд.

Илья Доронов, Артем Филипенок