Скандалы: Приведи на выборы друга

Как руководители Московского метро решили помочь кандидатам от партии власти

В преддверии выборов в Государственную думу руководство московского метрополитена настоятельно рекомендует своим сотрудникам привести друга-москвича, не работающего на госпредприятии, для регистрации на портале мэрии Москвы. В распоряжении Радио Свобода есть аудиозапись селекторного совещания 1 июня на пятой дистанции службы сигнализации, централизации и блокировки Московского метрополитена. Её передали участники независимого профсоюза подземки. На записи начальник одного из подразделений метрополитена просит подчинённых в течение суток сообщить личные данные и телефоны знакомых для дальнейшего участия в голосовании.

«Это касается предстоящих в сентябре выборов в Государственную думу», – уточняет выступающий. По его словам, ранее в стопроцентном объёме все сотрудники метро с московской пропиской успешно зарегистрировались на портале. Теперь новая задача:

«Каждый работник должен привести друга, который должен иметь регистрацию на Мос.ру, быть москвичом, его телефон должен быть привязан, телефон, который необходимо дать, непосредственно к Мос.ру, который указан, – дал указание руководитель на аудиозаписи. – И этот человек не должен работать в ГУПе, на метрополитене, на муниципальном унитарном предприятии, так как эти работники уже состоят в списках. То есть это люди, которые являются москвичами, но работают в акционерных обществах, на частных предприятиях различной формы. Еще раз, эти люди должны быть москвичами, состоять на Мос.ру, и их телефон должен быть привязан к Мос.ру».

Отмечается, что эти люди будут привлекаться для голосования на выборах. Дальнейших требований для сотрудников метро не будет. Призвать к регистрации на портале можно и родственника. Таблицы с работниками будут разосланы «на каждый участок».

По словам главы независимого профсоюза Московского метрополитена Николая Гостева, такое требование незаконно. А выполнить его сотрудников подземки вынуждают под страхом увольнения, заявил Гостев в беседе с Радио Свобода:

– Работников заставляют регистрироваться, хотя политическая деятельность на территории предприятий запрещена уже давно в нашей стране, и это прописано в Конституции. А у нас здесь получается, что опять какие-то политические вещи начинаются. И из-за этого страдает работа. По моим данным, это запись селекторного совещания с работниками 5-й дистанции ЦБ, которое прошло в районе 14 часов по ребятам, и они возмутились этим, попросили предать огласке. Их возмущают такие подходы работодателя. Куда же ещё им идти? К прокурору с этим не пойдёшь, только в профсоюз.

– Чем именно они недовольны в этой ситуации?

– Была интересная реплика по этому поводу: «Скоро у вас в профсоюзе работы прибавится, потому что уволили по каким-то непонятным основаниям людей, зарегистрировавшихся на сайте Навального, а теперь ожидайте, если вы не выполните эти указания, тоже уволят».

– Это предположение сотрудников?

– Да, это ответ на вопрос, что послужило мотивацией для людей, чтобы передать эту запись.

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– На записи прозвучало, что сто процентов сотрудников метрополитена, которые зарегистрированы в Москве, уже есть на портале Мос.ру. Раньше это тоже происходило принудительно? Как люди регистрировались? Или, например, во время прошлогоднего карантина сотрудники должны были получать пропуска через этот сайт?

– (Смеётся.) Нет, это уже было под прошлые выборы, когда всех заставляли регистрироваться, гораздо раньше всё происходило. И действительно, существовали списки, заставляли людей регистрироваться, проверяли регистрацию, и было много скандалов на местах, если кто-то не хотел этого делать.

– От профсоюза будет какое-то официальное заявление по этому поводу? Вы что-то готовите?

– Нет, пока не готовим. Это не задача профсоюза. Задача профсоюза сейчас – 42 иска уволенных, чтобы восстановить их.

– Это которые уволены в связи поддержкой Алексея Навального?

– Да. Нет прямой связи увольнений со списками с сайта «Свободу Навальному», просто это прозвучало у некоторых людей при увольнении у некоторых начальников, и люди эту ситуацию так описали. И поэтому условно как бы эти люди уволены из-за Навального, условно.

– Но в итоге их 42? Речь шла о сотнях незаконных увольнений.

– 64 обратились в профсоюз, документы принесли 42. Вот за 42 человека мы будем судиться, – сообщил глава профсоюза Московского метрополитена Николай Гостев.

Радио Свобода направило запросы в пресс-службы Московского метрополитена и Мэрии Москвы с просьбой прокомментировать сообщение о привлечении потенциальных избирателей на государственный портал перед грядущими выборами. Оперативных ответов редакция не получила.

Электронные выборы в Москве в качестве эксперимента впервые прошли во время кампании в Московскую городскую думу в 2019 году в трёх избирательных округах, указано на сайте мэрии столицы. Для участия в них необходимо было зарегистрироваться через личный кабинет на портале mos.ru и отправить заявку в реестр электронных избирателей.

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Иван Воронин