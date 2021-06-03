В Хорошевском районе построят детский сад на 125 мест

Чтобы исключить появление такой проблемы, как нехватка мест в детских садах и школах, власти Москвы выделяют как можно больше средств на строительство таких объектов. Каждый год на возведение зданий образовательных учреждений тратят более 10 миллиардов рублей.

Для жителей Хорошевского района приятная новость. Здесь скоро построят трехэтажный детский сад на 125 мест. В дошкольном учреждении будет пять групп: по одной для детей младшего, среднего и старшего возрастов и две – подготовительного. В отдельном блоке для каждой группы будут раздевалки, игровые, буфетные, спальни и туалеты.

В детском саду также запланированы музыкальный и физкультурный залы, кружковая, методические помещения и медицинский блок с кабинетами психолога и логопеда. Прилегающую территорию благоустроят: сделают зону для колясок и санок, игровые площадки, установят теневые навесы, ограждение и фонари, высадят деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники.

За последние 10 лет в Москве было простроено 407 образовательных учреждений: 296 детских садов и 111 школ. До 2023 года в столице планируют возвести еще 90 объектов образования.

Говоря о развитии Хорошевского района, стоит отметить, что здесь построены станция метро “ЦСКА” и “Хорошевская”, звенигородский путепровод и два детских сада, благоустроены парки “Березовая роща”, “Ходынское поле”, “Чапаевский”, а также территории 23-х образовательных учреждений.

В этом же районе были открыты станции Московского центрального кольца “Хорошево” и “Зорге”, храм преподобного Сергия Радонежского, две новые школы и детский технопарк ABSTRACT и отремонтирована поликлиника № 2.

В Москве развивается социальная инфраструктура в том числе благодаря программе “Мой район”, которая была запущена в 2019 году. В городе строятся не только образовательные учреждения, но и спортивные комплексы, объекты общественного транспорта, создаются парки, скверы, рынки, ярмарки.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о реставрации памятника авиаконструктору Александру Яковлеву, который установлен в Чапаевском парке. Для разработки научно-проектной документации специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования, а также изучат все особенности данного объекта.