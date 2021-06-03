 

Мишустин попробовал себя в роли рабочего на КАМАЗе в Набережных Челнах

03.06.2021, 16:56, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита на завод двигателей ПАО «КАМАЗ» в Татарстане осмотрел современный конвейер в сборочном цеху и сам установил головку блока цилиндров.

Главная особенность конвейерной линии в том, что она управляется операционной системой, которая регистрирует точность и последовательность выполнения всех операций, записывая данные в электронный паспорт двигателя и автомобиля. Таким образом, система осуществляет статистическое управление качеством выпускаемой продукции и применяет защиту от непреднамеренных ошибок по безопасности и по качеству.

Один из рабочих подробно объяснил Мишустину, как устроена система, и предложил ему попробовать самому установить головку блока цилиндров двигателя. Глава правительства проделал все необходимые манипуляции, после проверил по системе, хорошо ли справился с задачей, и явно остался доволен процессом, передает РИА «Новости».

Другой рабочий показал премьеру, как устанавливается масляный картер. На этой линии оборудование было оснащено функцией позиционирования для обеспечения выполнения последовательности затяжки резьбовых соединений. Как объяснил сотрудник «КАМАЗА», система не позволяет выполнять действия в произвольном порядке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ прибыл в Набережные Челны провести совещание о дальнейшем развитии ПАО «КАМАЗ».

Производственные мощности ПАО «КАМАЗ» составляют 71 тысячу автомобилей в год. Основная продукция – грузовые автомобили, специализированная техника, электробусы, прицепная техника. По итогам 2020 года ПАО «КАМАЗ» реализовало на внутренних и внешних рынках 37 028 грузовых автомобилей, объем экспорта составил 4 359 единиц.



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