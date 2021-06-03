Украина захотела участвовать в переговорах по «Северному потоку – 2» в Вашингтоне

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt.

«Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter.

Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия.

«Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол.

Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии».

Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.