С 2022 года номера России на «Евровидении» будут утверждаться Госсоветом

В повестку заседания Госдумы вынесен законопроект, инициированный Сергеем Боярским, о новом порядке избрания представителя России на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Согласно тексту документа, голосование зрителей и жюри отныне будут носить исключительно рекомендательный характер, а кандидатура хореографический номер исполнителя и будут утверждены по итогам обсуждения в Госдуме и Совете Федерации и дальнейшего согласования с Государственным советом РФ.

Таким образом, утверждает Боярский, будет исключено участие от России исполнителей, не соответствующих государственной политике России и морально-нравственным ориентирам.

– В этом году мы имели позорное выступление, которое оскорбляло всех русских женщин. Оно справедливо вызвало отрицательную реакцию во всех субъектах федерации. В советское время существовал худсовет. Он не пропускал ширпотреб на эстраду. Сегодня его функции возьмёт себе Госсовет. Скажут своё весомое слово и парламентарии, — подытожил депутат.

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