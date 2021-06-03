 

Ford официально добавляет в свою линейку компактный пикап Maverick

03.06.2021, 16:48, Разное
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Ford добавляет в свой модельный ряд новый грузовик начального уровня под названием Maverick, поскольку автопроизводитель стремится предлагать пикапы на всех уровнях цен на этом все более конкурентном рынке.

В четверг компания заявила, что дебютирует с автомобилем 8 июня, в том числе на своем новом канале Tiktok. Мало что было замечено о транспортном средстве, всего лишь одна секунда его взгляда в рекламном тизере на YouTube. По фото это явно Форд и компактный. Остальные детали придется подождать до следующей недели, если они не просочились между этим и сейчас.

В иерархии пикапов Ford это означает, что Maverick будет располагаться под средними моделями серий Ranger и F. Ranger XL, самая доступная из комплектаций, стоит примерно от 25 070 долларов до вычета сборов. Это означает, что Maverick должен начинаться как минимум на несколько тысяч долларов ниже этой суммы.

Автопроизводитель не предоставил более подробной информации о том, будет ли это гибридный, электрический или газовый автомобиль. Тем не менее, учитывая направление, в котором Ford недавно принял гибридный F-150 и недавно представленный полностью электрический F-150 Lightning, вполне вероятно, что по крайней мере будет предложена гибридная версия.

Напомним, Ford F-150 — это краеугольный камень прибыльного бизнеса американского автопроизводителя. Добавив в линейку электрического брата, казалось, что, возможно, все флажки были отмечены. Но Ford хочет захватить рынок покупателей начального уровня, которым нужен пикап, доступный по цене и более подходящий для жизни в городе.

Источник: Кolibri.Рress



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