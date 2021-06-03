Медведчуку на ухо наступили

Как человек с голосом кума Путина уговаривал Порошенко отдать сепаратистам Донбасса кэш за уголь. Материалы «прослушки» от украинских журналистов-расследователей.

Зеленский Зеленским, известные решения СНБО — своим чередом, но то, что в судьбе Виктора Медведчука, который сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по подозрению в государственной измене, не последнюю роль играют украинские журналисты-расследователи, отрицать невозможно.

Виктор Медведчук. Фото: ЕРА

Увидела свет очередная «серия» записей телефонных переговоров человека, чей голос и манера общения как две капли воды похожи на кума Путина. Теперь Денис Бигус и его коллеги из проекта «Наші гроші» ютьюб-канала Bihus.info предложили вниманию аудитории материалы «прослушки», где речь шла о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. В 2014 году, в период наиболее ожесточенных боевых действий, Медведчук вполне по-деловому обсуждал вопрос с лидерами «ДНР» и «ЛНР», а также с заместителем главы правительства РФ Дмитрием Козаком.

«…И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже два месяца вел переговоры», — утверждают авторы сюжета. По данным расследователей, именно «серый кардинал» уговорил тогдашнего президента Петра Порошенко согласиться на закупку топлива с неподконтрольной части Донбасса. Из-за войны добыча угля упала, поставки из Южно-Африканской Республики себя не оправдали, на ТЭЦ страны нарастал дефицит топлива.

В ту пору Виктор Медведчук, еще не депутат Рады, а глава пророссийского движения «Украинский выбор» и олигарх, был рад выступить теневым связным постмайданной власти с Кремлем. И доложить не только Дмитрию Козаку, но и министру энергетики РФ Александру Новаку, и помощнику президента РФ Владиславу Суркову о том, как ему удалось склонить Порошенко к непопулярному решению. Хотя возникла и проблема. Президент Украины якобы отдал распоряжение Нацбанку открыть счет и выбрать компанию, на которую переводить деньги за уголь. Ни боевиков, ни Москву подобный вариант не устраивал: на неподконтрольной части ждали только кеш, наличку.

Человек, похожий по голосу на Суркова, уточнял: мол, это же для зарплат шахтерам! И отдавал указания человеку, чей голос неотличим от голоса Медведчука: «Нам надо эту блокаду вскрыть».

Сам кум Путина тоже искал варианты давления на Киев. Например, советовал Новаку еще настойчивей шантажировать украинскую власть, если та откажется брать уголь с оккупированных территорий Донбасса, полной остановкой поставок энергоносителей из России. Согласно сюжету расследователей, ситуация разрешилась следующим образом: Киев согласился выплатить боевикам за энергоносители 10 млн гривен (по курсу 2014 года — почти млн долларов). Блокаду вскрыли…

Доставкой запрошенной суммы к линии разграничения, как раз «под елочку», 31 декабря 2014-го, якобы занимались сотрудники СБУ. Второй «транш» назначили на 5 января 2015-го. Но и после аванса боевики задерживали поставки, тогда уже Медведчук жаловался Козаку: надо бы воздействовать на «партнеров»… Журналисты Bihus.info настаивают: активность Виктора Медведчука на этом направлении связана с тем, что он получал прибыль от компании, которая выступала посредником в угольной схеме, увеличивал собственное финансовое благосостояние в геометрической прогрессии.

Все упомянутые в сюжете действующие лица с украинской стороны назвали программу очередной провокацией и материалом, заказанным врагами Украины. Мол, родственники жены Дениса Бигуса занимают некие посты в ФСБ, и именно они занимаются созданием фальшивок с использованием технических средств. В частности, Медведчук из домашнего заточения передал через адвокатов: «сериал» о нем изготовлен на «фабрике фейков». Примерно то же самое сказал бывший шеф СБУ Валентин Наливайченко о миссии сотрудников спецслужб, которые, по данным расследователей, перевозили наличку для боевиков. В то же время человек с голосом Медведчука на записях сообщал весьма конкретные детали и разъяснял методологию операции, да и эта же тема обсуждалась с тогдашними главами «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Кононовым.

В пресс-службе партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвали расследование «фейком зеленой власти» с нулевой достоверностью. «В 2014-м энергетическая отрасль Украины находилась в критическом состоянии из-за нехватки угля, потому было принято решение закупать уголь на неподконтрольных территориях — но лишь только у предприятий, находившихся в украинском правовом поле», — подчеркивают в «ЕС».

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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