Александра Новикова рассказала, как Feduk сделал ей предложение

Теперь уже супруги – Александра Новикова и Федор Инсаров, больше известный под сценическим псевдонимом Feduk, – из тех, кто не скрывает свою личную жизнь, но и не особо афиширует. О своей свадьбе молодые люди сообщили общественности уже после того, как у прессы появились неопровержимые доказательства. Теперь дочь известного ресторатора Аркадия Новикова решила рассказать, как ее будущий муж сделал ей предложение. Отвечая на прямой вопрос подписчиков в сторис Instagram, Саша, не раскрывая подробностей, сказала, где и когда произошло знаменательное для их молодой семьи событие:

Не буду вдаваться в детали, но расскажу, что это было во время съемок клипа “Водолей” в Турции, – написала Александра. В ролике на песню “Водолей” из прошлогоднего альбома артиста “ЙАЙ”, который появился в сети в апреле 2021-го, у Саши была главная роль. В видео она то появляется, то исчезает, как видение, помогая герою вернуться к жизни.

Сторис Александры Новиковой

О том, что 29-летний артист Feduk и 30-летняя фудблогер и предприниматель Александра Новикова связали себя узами брака, различные Telegram-каналы писали еще 22 мая. Сообщалось, что пара сыграла свадьбу в Барвихе, а невеста была одета в белое платье Bottega Veneta и пиджак в тон. Два дня спустя молодожены подтвердили новость – они действительно поженились. 24 мая Федор и Александра с разницей в несколько минут опубликовали идентичное фото с церемонии бракосочетания и подписали лаконично:

Family (Семья).

Сейчас молодожены делают ремонт, обустраивая общее жилье. Многие подписчики уверены, что вскоре произойдет пополнение в этой молодой семье. Однако никаких подтверждений этим догадкам пока нет.

Александра и Федор в день своей свадьбы

О романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В начале июля прошлого года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли Ивану подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически, – рассказала в эфире Александра.

В августе 2020-го влюбленные познакомили друг друга со своими родителями и даже провели совместный отпуск на Сардинии. Как в начале апреля этого года Федор поздравил любимую с 30-летием, смотрите здесь. Месяц назад влюбленные впервые с начала своего романа дали большое интервью о своих отношениях. Также они вспомнили, как провели вместе карантин весной прошлой года. В отличие от многих, они не изолировались друг о друга, а наоборот, собрались семьями на даче у Новиковых, а собак выгуливали по очереди.

Александра и Федор