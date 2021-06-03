Увлажнить кожу, убрать сорняки, избавиться от запахов? Все это поможет сделать простой кипяток

Чаще всего кипяток используется на кухне для приготовления огромнейшего количества блюд. Однако горячая вода может быть полезной и во многих других случаях. Это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, но при осторожном использовании кипяток может помочь в уходе за кожей, очистке ювелирных изделий и многом другом. Нужно просто знать все лайфхаки, и это здорово облегчит жизнь.

Полезен для кожи и при простуде

Косметологи часто предлагают своим клиентам паровые процедуры, с помощью которых можно хорошенько распарить и увлажнить кожу. Но их можно легко сделать и дома. Всего-то для этого нужно налить закипевшую воду в большую миску, наклониться над ней, накрыть голову полотенцем и сидеть так в течение 10 минут, распаривая кожу, после чего останется лишь нанести на лицо увлажняющий крем, и процедура будет завершена.

Также паровые ингаляции могут избавить и от симптомов простуды, поскольку пар увлажняет и дезинфицирует дыхательные пути. А уж если добавить в кипяток определенные растения, то эффект будет еще сильнее. Ведь ромашка обладает успокаивающим и восстанавливающим эффектом, липа снимает воспаление и тонизирует, розмарин избавляет от сухости кожи, роза позволяет забыть о морщинах, а крапива стимулирует обменные процессы.

Легче мыть микроволновую печь и плиту

Если не использовать защиту каждый раз, когда вы разогреваете мясо или другое аппетитное блюдо, микроволновая печь становится грязной. Но ее легко отмыть, и лучше всего для этих целей послужит не что иное, как обычная кипяченая вода. Всего-то и нужно, что поставить миску с кипятком и долькой лимона в микроволновую печь, а затем нагревать ее там несколько минут, пока вода не закипит. И все, потом останется лишь дать воде остыть, вытащить ее из микроволновки и просто протереть стенки агрегата от грязи обычной тряпочкой.

Столь же просто кипяток от грязи избавляет и кухонную плиту. Достаточно просто вылить его на загрязненную поверхность, подождать немного, чтобы он размягчил грязь и жир, и вытереть плиту тряпкой, не используя дополнительные чистящие или моющие средства.

Очистка серебряных украшений

Кипяток может быть лучшим средством для очистки серебра. Все, что нужно сделать, чтобы почистить украшения, это выложить их на дно миски, застеленной алюминиевой фольгой, а затем посыпать их пищевой содой и осторожно полить кипятком, который должен полностью покрыть серебро. Потом же нужно будет дать воде остыть, и останется лишь протереть украшения чистой тканевой тряпкой, и они будут идеально чистыми.

Помощь в саду

Если сорняки не дают покоя вашему саду, вы можете попробовать устранить их с помощью кипятка перед переходом на средства, содержащие химические вещества. Самое главное, что нужно учитывать при уничтожении сорняков кипящей водой, это ее транспортировка из кухни во двор. Ведь лучше быть очень осторожным и совершить больше походов туда и обратно с небольшим количеством воды, чем таскать и дома в сад тяжелую кастрюлю.

А когда вы польете кипятком сорняки, то они почти сразу же и пропадут. Главное, чтобы горячая водичка не ошпарила вас и нужные вам растения.

Устраняет неприятные запахи

Точно так же, как еда с чесноком пахнет по всему дому или запах разогретой в микроволновой печи рыбы может донестись из кухни в спальню, емкость с кипящей водой, смешанной с некоторыми ароматизаторами, может придать комнате приятный аромат. И всего-то для этого нужно поставить кастрюлю с водой на плиту, положить туда несколько ломтиков лимона, штук пять орехов и две-три палочки корицы, и дать жидкости закипеть.

А затем нужно уменьшить огонь и дать смеси повариться до тех пор, пока неприятные запахи полностью не исчезнут из вашего дома.