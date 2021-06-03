 

Красный + розовый: яркое цветовое сочетание, которое актуально для этого лета (фото)

03.06.2021, 16:36, Разное
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От сочетания цветов в гардеробе зависит то, каким будет образ в целом. В летнем сезоне нужно добавлять побольше ярких и сочных оттенков, чтобы выглядеть свежо и стильно. Красный и розовый обязательно должны быть в летнем гардеробе, стилисты считают такое сочетание цветов удачным для 2021 года.

Красиво и ярко

На первый взгляд кажется, что соединять эти оттенки не стоит, ведь они сливаются друг с другом, но на самом деле благодаря такому сочетанию можно визуально углубить красный и сделать его еще насыщеннее и красивее.

Сочетание широких брюк с высокой талией и стильного розового топа не оставит равнодушной ни одну модницу, а вот розовые брюки и красная блуза помогут выглядеть неординарно и экстравагантно.

Нужно иметь в гардеробе вещи не только разных оттенков, но и такие, где сочетается красный и розовый.

Эффектно и стильно будут выглядеть яркие брюки прямого кроя с высокой посадкой в сочетании с рубашками или топами яркого оттенка.

Тренд сезона – укороченные брюки с высокой посадкой будут смотреться необычно с розовой спортивной футболкой и комфортной сумкой-шопером или рюкзаком. Сюда можно подобрать разную обувь, ведь и босоножки, и кроссовки будут смотреться одинаково хорошо в таком образе.

Красивый акцент

От типа материала зависит то, как вещь будет выглядеть в целом. На летний сезон лучше отдавать предпочтение легким тканям.

В одном образе можно даже сочетать элементы разных стилей, ведь в этом сезоне комбинации из разных вариантов будут на пике популярности. Поэтому не нужно ограничивать себя и можно начинать экспериментировать прямо сейчас.

В моде будут удлиненные юбки и широкие свободные комбинезоны.

Деловой стиль также не остался без изменений, яркие красные костюмы затмили остальную одежду своей сочностью и насыщенностью.

А вот для романтических натур идеально подойдет вариант красного платья или яркой юбки в цветовом сочетании с зефирного оттенка футболкой.



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