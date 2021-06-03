В компании МТС создали платформу для интернета вещей

Российский оператор мобильной связи MTS IoT HUB предлагает новую платформу интернета вещей MTS IoT HUB. Как пояснили представители компании, она предназначена для управления технологическими процессами в разных сферах деятельности.

Это может быть даже промышленное предприятие, говорят эксперты. Хотя платформой наверняка заинтересуются, например, в ЖКХ, ритейле, сельском хозяйстве и т.д. Например, можно с легкостью настроить управление работой кондиционерами или другим оборудованием на крупных объектах.

Как поясняют разработчики, отечественная платформа интернета вещей совместима с разными протоколами. Она позволяет осуществлять полноценный контроль за работой технических устройств и централизовано передавать команды.