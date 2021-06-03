В компании МТС создали платформу для интернета вещей
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Российский оператор мобильной связи MTS IoT HUB предлагает новую платформу интернета вещей MTS IoT HUB. Как пояснили представители компании, она предназначена для управления технологическими процессами в разных сферах деятельности.
Это может быть даже промышленное предприятие, говорят эксперты. Хотя платформой наверняка заинтересуются, например, в ЖКХ, ритейле, сельском хозяйстве и т.д. Например, можно с легкостью настроить управление работой кондиционерами или другим оборудованием на крупных объектах.
Как поясняют разработчики, отечественная платформа интернета вещей совместима с разными протоколами. Она позволяет осуществлять полноценный контроль за работой технических устройств и централизовано передавать команды.
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