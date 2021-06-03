 

Ученые воссоздали первое вещество во Вселенной

03.06.2021, 16:32, Новости дня
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Проводя эксперименты в Большом адронном коллайдере, ученые смогли подтвердить, что первым веществом во Вселенной могла быть кварк-глюонная плазма.

Речь идет об очень коротком периоде времени, сразу после Большого взрыва, уточняют ученые. Скорее всего, образовалось нечто вроде идеальной жидкости. Далее только что возникшая материя начала быстро эволюционировать.

Ученые для подтверждения своей теории разбивали частицы свинца, «бомбардируя» их на скорости, которая очень близка к световой. В результате удалось получить вещество, которое вполне может оказаться идентичным первой материи. Успешное проведение подобных экспериментов еще раз показывает, насколько важен Большой адронный коллайдер для современной науки.



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