Лишний вес усугубляет влияние алкоголя на печень



1

минута

Новое исследование впервые демонстрирует, как алкоголь влияет на здоровье людей с лишним весом. Для него ученые использовали данные британского Биобанка (крупного исследования, в котором собрана медицинская данные и информация об образе жизни сотен тысяч людей).

Ученые проанализировали данные более 465 человек в возрасте 40-69 лет, за которыми наблюдали в среднем в течение 10,5 лет. Они сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и с нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские рекомендации (более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю).

У людей c лишним весом или страдающих от ожирения риск развития алкогольной жировой болезни печени был почти на 600% выше, чем у тех, чей вес был нормальным. Их риск смерти от этой проблемы был на 700% больше.

Лишний вес и ожирение увеличивали риск развития болезней печени и у людей, которые принимали алкоголь, не превышая нормы рекомендаций. Этот риск у них был выше на 50% по сравнению с показателями людей с нормальным весом.

Ученые считают, что в новых медицинских руководствах должно быть отдельное упоминание о комбинированном вредном действии алкоголя и лишнего веса на здоровье.

«Исходя из данных нашего исследования, люди с лишним весом, не только с ожирением, должны употреблять алкоголь с осторожностью и, возможно, стремиться пить намного меньше, чем указано в рекомендациях», – сказал Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из Сиднейского университета, соавтор исследования.