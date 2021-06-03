 

Рада повысила штрафы для автоперевозчиков за перегруз машин на дорогах

03.06.2021, 16:26, Новости дня
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Документом предусмотрено внедрение автоматического весового контроля транспортных средств и автоматической фиксации нарушений. Это будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и устранению выборочного взвешивания транспортных средств, сказано в пояснительной записке к проекту закона.

За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тыс. грн. Для международных перевозок – 34 тыс. грн. За превышение весовых и габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

“Законом установлено, что автомобильные перевозчики, их уполномоченные лица (водители), автомобильные самозанятые перевозчики, предприятия, оказывающие автостанционные услуги, имеют право фиксировать процесс проведения плановой, внеплановой или рейдовой проверки (проверки на дороге) средствами фото- и видеотехники, не мешая проведению таких проверок”, –отметили на сайте Рады.

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. “Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта”, – объяснял экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В июне 2018 года Омелян сообщил, что в Украине есть более 100 комплексов для автоматического взвешивания большегрузного транспорта, однако их хватает только на региональные дороги.

3 июня 2020 года тогдашний министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что для габаритно-весового контроля на дорогах Украины установят еще 25 новых комплексов взвешивания.

7 сентября Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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