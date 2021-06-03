“Хотим жить в Европе, а живем в пятой точке”. Рада начала урегулирование наружной рекламы

Он призван обновить принятый еще в 1996 году закон о рекламе № 270/96 и предусматривает внесение изменений в девять законов.

Законопроект предлагает урегулировать порядок размещения рекламы на транспортных средствах, установить единый порядок размещения наружной рекламы, а также выдачи или отказа в разрешениях на размещение внешней рекламы.

Авторы документа предлагают в законе “О рекламе”, в частности, предусмотреть создание открытой электронно-информационной базы данных наружной рекламы, внедрить кодирование каждого рекламного средства двухмерным штрих-кодом (QR-код), содержащим сведения о владельце и конструкцию.

В законе “Об охране культурного наследия” предусматривается запрет размещения наружной рекламы на объектах культурного наследия национального значения, кроме некоторых случаев выполнения работ по реставрации или ремонту.

Также предлагаются изменения в закон Украины “Об автомобильных дорогах” в части требований к размещению рекламы вдоль автодорог.

Одна из инициаторов проекта, вице-спикер Елена Кондратюк, отметила, что его принятие закона поможет как минимум вдвое уменьшить количество наружной рекламы в стране, а также поможет ликвидировать серые и непрозрачные схемы размещения рекламы.

Другой соавтор, депутат Павел Сушко (“Слуга народа”), сообщил, что законопроект направлен также на уменьшение коррупции.

“Мы сделаем так, чтобы были созданы публичные реестры рекламных носителей. Каждый рекламный носитель будет промаркирован с помощью QR-кода. Каждый человек через смартфон сможет проверить, законно ли установлена реклама”, – сказал он.

В ходе обсуждения ряд нардепов поддержали законопроект, отметив, что его действие должно улучшить как вид украинских городов, так и безопасность на дорогах. “Хотим жить в Европе, а живем в пятой точке”, – прокомментировал обилие, в частности, политической рекламы нардеп Сергей Шахов (депутатская группа “Доверие”)

В то же время народный депутат Николай Княжицкий (“Европейская солидарность”) подчеркнул, что хотя его фракция поддерживает принятие законопроекта за основу, но ко второму чтению потребует внести правки о контроле рекламы на объектах культурного наследия (в законопроекте речь идет только об объектах национального значения).

“Мы против того, чтоб на объектах культурного наследия размещалась реклама без всякого контроля, а закон это позволяет.

В ареалах исторических городах реклама должна контролироваться… Во Львове весь центр можно будет завесить рекламой”, –отметил он.

Контекст:

Авторами проекта закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательного регулирования в области наружной рекламы” стали 15 депутатов из разных фракций. 18 февраля они зарегистрировали законопроект.

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживала необходимость законопроекта, но просила учесть ряд замечаний – в частности, уменьшить максимальные сроки выдачи или отказа в выдаче разрешений на размещение средств наружной рекламы, которые, согласно проекту, составляют 60 рабочих дней со дня получения заявления.

Ассоциация операторов наружной рекламы Украины призвала Раду поддержать законопроект.

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