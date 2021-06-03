Володин: Отказ от доллара в ФНБ укрепит суверенитет России

«Сегодня стало известно, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото», — написал председатель ГД.

В структуре Фонда национального благосостояния доллар занимал 35%. Теперь ФНБ будет на 40% состоять из евро, 30% придется на юань, 20% на золото и по 5% на британский фунт и японскую йену.

Володин поддержал это решение. В условиях, когда экономические санкции вводятся в угоду политике, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления, считает спикер ГД.

«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — уверен председатель Госдумы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от доллара до конца июня. Об этом чиновник заявил в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге.