 

Володин: Отказ от доллара в ФНБ укрепит суверенитет России

03.06.2021, 16:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Сегодня стало известно, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото», — написал председатель ГД.

В структуре Фонда национального благосостояния доллар занимал 35%. Теперь ФНБ будет на 40% состоять из евро, 30% придется на юань, 20% на золото и по 5% на британский фунт и японскую йену.

Володин поддержал это решение. В условиях, когда экономические санкции вводятся в угоду политике, доллар может использоваться как инструмент шантажа и давления, считает спикер ГД.

«Уход нашей страны от долларовой зависимости — это последовательный шаг, укрепляющий финансово-экономический суверенитет России», — уверен председатель Госдумы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ФНБ полностью избавится от доллара до конца июня. Об этом чиновник заявил в ходе экономического форума в Санкт-Петербурге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Собственники квартир в элитном ЖК в центре Москвы недовольны качеством строительства

11.08 / Мнение: Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

30.06 / Странные структуры на фото с Марса похожи на руины здания

28.02 / Мнение: Вертуха в Воронеже

08.07 / Минэкономразвития отреагировало на данные о резком падении доходов россиян

05.05 / Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9

24.03 / Инопланетяне похитили ирландца и сообщили ему что гигантский астероид уничтожит человечество

14.09 / Поклонники обвинили Ани Лорак в неестественной внешности

25.06 / Мнение: Американская любовь в наручниках

11.03 / Ульяна Сергеенко о детях, несчастном браке и депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика