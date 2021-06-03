 

Силуанов: Власти и металлурги должны обсудить, что делать со сверхприбылью отрасли

03.06.2021, 15:58, Новости дня
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Власти РФ должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, считает глава Минфина Антон Силуанов, об этом он сообщил на брифинге в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Что беспокоит государство – что реализуемость планов по строительству инфраструктуры и так далее поставлена под риск, потому что компоненты подросли в цене… С другой стороны, мы видим, что выручка металлургов выросла в два-три раза на фоне курсовых изменений, за счет не связанных с работой компаний факторов… Что говорят металлурги – мы больше налогов заплатим. Но вложат ли они больше инвестиций – сомнительно. Что делать с этой свержмаржинальностью? Металлурги могли бы поделиться с государством… Тема есть, она возникла, вопрос – как ее дальше решить?» – цитирует его РИА «Новости».

Силуанов считает, необходимо «не в лоб налог повышать, а надо с компаниями советоваться».

«Мы ведь так всегда и делали, в той или иной степени. Поэтому, мне кажется, должен быть диалог с компаниями, по итогам которого и нужно будет принять решение», – рассказал министр.

Силуанов отметил, что в периоды кризиса государство помогало компаниям, и если потребуется, подставит плечо, но нельзя забывать и о социальной ответственности бизнеса.

«У нас же нет административного ценообразования, мы же никого не заставляем продавать по фиксированной цене», – сказал он, а также добавил, что другие страны так же поступают, например, вводят акцизы, чтобы подрегулировать сверхизбыточную доходность.

«Меры должны быть обсуждены, предсказуемы и понятны. У государства в голове не только фискальные меры», – отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.



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