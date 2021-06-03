Названы сроки перехода на биометрию для идентификации пассажиров
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Использование биометрической системы для идентификации пассажиров в аэропортах, железнодорожном и общественном транспорте планируется запустить к началу 2024 года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
«Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идем по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем, обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан РФ биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолеты, в железнодорожный транспорт», – сообщил Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему.
Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
Смотреть комментарии → Комментариев нет