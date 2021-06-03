 

Названы сроки перехода на биометрию для идентификации пассажиров

03.06.2021, 15:58, Новости дня
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Использование биометрической системы для идентификации пассажиров в аэропортах, железнодорожном и общественном транспорте планируется запустить к началу 2024 года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«Мы должны не просто оцифровать что-то в Минтрансе, а мы идем по пути оцифровки всего транспортного комплекса. В ближайшем, обозримом будущем, наверно к 2024 году, я очень надеюсь, мы такие обязательства на себя взяли, для нас уже будет с вами, как граждан РФ биометрия, то есть наше лицо, по которому мы будем проходить в автобусы, в самолеты, в железнодорожный транспорт», – сообщил Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему. 

Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.



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