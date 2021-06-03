Выстреливший в пса 15 раз мужчина задержан в ЕАО при попытке скрыться

Мужчину, выстрелившего в пса на привязи, задержали в Биробиджане при попытке уехать из города, он признался в содеянном, сообщила руководитель отделения информации и общественных связей УМВД РФ по ЕАО Оксана Ткачева.

Ранее видео с раненной собакой появилось в соцсетях местной зоозащитницы. Сообщалось, что неизвестный мужчина 15 раз выстрелил из пневматической винтовки в пса по кличке Миша, который находился на привязи. В прокуратуре области пояснили, что животное попытался убить знакомый хозяина дома по его просьбе, якобы за то, что пес укусил его.

«Сегодня мужчина 1962 года рождения успел покинуть пределы города, но по горячим следам его удалось задержать на автодороге по пути в поселок Лондоко, где он проживает. В Биробиджан он приезжал, чтобы совершить, то, что совершил. Кстати, хозяин собаки был ранее судим. Задержанный признался в содеянном. Сказал, что «похулиганил»… Больше ничего не объясняет, молчит», – передает слова Ткачевой РИА «Новости».

В полиции уточнили, что у мужчины была с собой винтовка, из которой он стрелял. Оба мужчины были трезвыми в момент преступления.

Пес Миша проходит лечение в ветеринарной клинике. По словам главного ветврача Антона Павельева, пес поступил с обширным отеком шеи и головы с обильным кровотечением и воспалением. «Множественные поражения мелкими пневматическими пульками, по рентгену – от 13 до 15 пулек (в район головы). На данный момент травм, несовместимых с жизнью, не установлено. Собаке проводится лечение в приюте по нашим назначениям. Пульки не извлекали. Сначала надо стабилизировать общее состояние, и уже потом решим, стоит ли их извлекать и возможно ли это», – сказал врач. Сейчас собака находится в приюте в отдельном вольере.

Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий…). Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее Хамовнический районный суд приговорил жителя Москвы к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель. По данным следствия, мужчина выбросил с балкона двух котов.