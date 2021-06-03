Мнение: Без перемен
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Перемен! – требуют наши сердца.
Перемен! – требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
С момента первого исполнения это пронзительной песни Виктора Цоя, оказывается, прошло уже 35 лет… Кто-то, по-прежнему ждет перемен… Кто-то уже и не ждет. А кто-то, похоже, наоборот, не хочет никаких перемен… Потому что без перемен привычнее, комфортнее?
Фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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