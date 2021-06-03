Мнение: Без перемен

Перемен! – требуют наши сердца.

Перемен! – требуют наши глаза.

В нашем смехе и в наших слезах,

И в пульсации вен:

"Перемен!

Мы ждем перемен!"

С момента первого исполнения это пронзительной песни Виктора Цоя, оказывается, прошло уже 35 лет… Кто-то, по-прежнему ждет перемен… Кто-то уже и не ждет. А кто-то, похоже, наоборот, не хочет никаких перемен… Потому что без перемен привычнее, комфортнее?

Фотография отсюда

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