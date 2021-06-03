 

Обновлённые данные по вакцинации от коронавируса в странах мира

03.06.2021, 15:50, Разное
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График и карта показывают долю населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины. На момент публикации заметки в среднем по миру этот показатель составляет 18,91. В России — 9,81%.

В источнике есть интерактивная версия этих диаграмм, там можно посмотреть данные более детально, включая и по полностью привитому населению, и по количеству доз и по заболеваемости.

Источник: Кolibri.Рress



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