Зачищенный Отечеством

Как политическую карьеру Дмитрия Гудкова хотят остановить уголовным преследованием.

В 2016 году Дмитрий Гудков был последним независимым депутатом Госдумы, пытавшимся остановить работу «безумного принтера». С тех пор он выступал организатором успешной кампании московских муниципальных депутатов («политический Uber»), а также пытался развивать собственный политический проект — «Партию перемен».

Оставаясь независимым политиком и критиком Кремля, Гудков принципиально действует в легальном поле и старается договариваться со всеми разумными силами, заинтересованными в изменениях в стране. 1 июня 2021 года против политика возбудили уголовное дело за «имущественный ущерб», причем формальным основанием для этого преследования стали события 2015 года. Так Гудкову могут закрыть возможность участвовать в выборах в Госдуму: в последние месяцы он вел переговоры о своем выдвижении от партии «Яблоко». Корреспондентка «Новой» разбирается в том, как участие в демократической политике стало преступлением.

В половине восьмого утра 1 июня силовики пришли с обыском в дома Дмитрия Гудкова и его брата в подмосковной Коломне. Как рассказала жена политика, Валерия, почти сорок силовиков с оружием оцепили два расположенных рядом участка. Гудковы в этот момент находились дома со своим ребенком. Политику вручили постановление о том, что обыски у него проходят по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Дело возбуждено из-за якобы неуплаченного долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015–2017 годах, соответственно, потерпевшим проходит департамент городского имущества столицы. Во время обысков у Гудкова был статус свидетеля, а к концу дня он стал проходить уже в качестве подозреваемого. В этот день обыск прошел и в квартире тети Гудкова Ирины Ермиловой. Ее также задержали в качестве подозреваемой по делу о причинении имущественного ущерба.Последний депутат

Отец Дмитрия Геннадий Гудков — полковник ФСБ в отставке и депутат Госдумы с 2004 по 2012 год. Гудков-младший в начале своей политической деятельности в основном следовал за отцом: в 2003 году он вместе с ним вступил в Народную партию Российской Федерации, после того как НПРФ объединилась со «Справедливой Россией», Геннадий Гудков стал членом политбюро президиума центрального совета партии, а Дмитрий — ее пресс-секретарем. В 2005-м Гудков-младший впервые сам стал кандидатом в Госдуму, но проиграл выборы. В конце нулевых он стал советником Сергея Миронова, который на тот момент являлся председателем Совета Федерации, а уже в 2011-м снова баллотировался в Госдуму от «Справедливой России». На этот раз Гудков прошел в Думу VI созыва в качестве депутата от Рязанской и Тамбовской областей.

Геннадий и Дмитрий Гудковы. Фото: РИА Новости

Уже через два года Дмитрия и Геннадия Гудковых исключили из «СР» за «действия, наносящие вред партии».

Во время работы в Госдуме Гудков продвигал законопроект об отмене статуса «иноагента» в отношении НКО, предлагал лишать ученых степеней тех, кто уличен в плагиате, вне зависимости от сроков давности, а также законопроект, предполагающий демократизацию электоральной системы по образцу ФРГ. В общей сложности он был инициатором 43 проектов, однако из них был принят только один. Вместе с депутатом Ильей Пономаревым Гудков голосовал против «закона Димы Яковлева», запрещающего гражданам США усыновлять российских сирот. В 2014 году, когда Госдума голосовала за присоединение Крыма, Гудков был одним из трех депутатов, которые принципиально отказались участвовать в голосовании (единственным, кто голосовал против, был Илья Пономарев, которому затем пришлось уехать из страны). После этого Гудков начал сталкиваться с «особым отношением» к себе. Так, в 2015 году ему не давали допуска к официальным документам, которые по закону должны были предоставлять депутатам: его официальные запросы игнорировали МИД, Счетная палата, Генеральная прокуратура.

В 2016 году Дмитрий Гудков вновь выдвигался в Госдуму VII созыва, однако тогда в его округе победил главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. После этого Гудков сосредоточился на местных выборах. В 2017 году во время муниципальной кампании в Москве депутатами стали 266 оппозиционных кандидатов, которых поддержал штаб политика. Его команда помогала будущим мундепам в оформлении документов для регистрации, в ведении информационной кампании, предоставляла помещения и агитационные материалы.

«Дима из тех людей, которых называют договороспособными. Он как раз такой, каким должен быть парламентарий, потому что парламент — это место для дискуссий, договоров и компромиссов, когда представители разных сил и взглядов ищут общую точку зрения по различным вопросам развития страны, по разным проблемам. Мне кажется, его выбивают из политики в значительной степени из-за родственных связей. Они когда-то были для него фактором роста, а сейчас — одним из главных препятствий. Геннадий Владимирович (Гудков) же человек из силовой среды, поэтому то, что он ушел в оппозицию, воспринимается очень многими силовиками как предательство, и они за это мстят, стараясь полностью вытеснить из политики и из страны. Дело, о котором сейчас идет речь, ровно про это», — комментирует бывший депутат Госдумы Илья Пономарев уголовное дело, которое возбудили против Гудкова.

Дмитрий Гудков, действительно, один из немногих политиков, который пытается договариваться и с властью, и с оппозиционными силами. В интервью «Новой» в 2017 году Гудков говорил, что в политике можно «проявлять принципиальность и посылать», но сам он этого делать не будет, потому что он «привык давать людям шанс».

В 2018 году он помогал Ксении Собчак во время кампании перед президентскими выборами, за что он был раскритикован сторонниками Навального. Последние обвиняли Собчак в том, что она своим участием «легитимирует нелегитимные выборы». Сам же Гудков в это время готовился к участию в выборах мэра Москвы. Для того чтобы преодолеть муниципальный фильтр он был даже готов обратиться за поддержкой к провластным депутатам. Политик комментировал это решение так: «Не все единороссы — сторонники Сергея Собянина, а значит, мы сможем с ними договориться».

Сбор подписей в поддержку Дмитрия Гудкова перед выборами в Мосгордуму, 2019 год. Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Однако до мэрских выборов его не допустил Мосгоризбирком, а президентская кампания Собчак закончилась тем, что она набрала 1,68%.

После выборов Гудков и Собчак создали «Партию перемен», целью которой декларировалось прохождение в парламент в 2021 году. Однако в мае прошлого года Гудков и его команда покинули партию и начали подготовку к выборам в одномандатных округах.

Сейчас Дмитрий Гудков снова планирует выдвигаться в Госдуму, выборы должны пройти в сентябре. Как рассказал «Новой» Илья Пономарев, у Гудкова были договоренности с партией «Яблоко», от которой он хотел идти на выборы: «Власть делает все возможное, чтобы стимулировать людей заниматься скорее партизанской войной. Кто-то уезжает, стратегия власти в этом и заключается: на несколько дней задерживают, говорят, что в следующий раз это будет уже уголовка серьезная, а если уедешь, то все будет хорошо. Они мне в свое время предлагали то же самое, я отказался уехать, но потом они нашли другой способ, чтобы на меня надавить. Диме они говорят то же самое, потому что он настроен на участие в выборах в Государственную думу, у него есть договоренности с «Яблоком», что они готовы его выдвигать по Москве. А шансы у Гудкова очень хорошие, поэтому власти сейчас делают все возможное, чтобы не допустить его».

То, что Гудков вел переговоры с «Яблоком», подтвердил и председатель партии Николай Рыбаков.

«Это не секрет. Гудков действительно к нам обращался, но выдвигать может только съезд, а он планируется 3–4 июля. Мы вели с ним обсуждение, он активно хотел выдвигаться от нас. Его задержание можно объяснить только [желанием участвовать в выборах]. Я не вижу никаких других мотивов», — пояснил председатель «Яблока».

Таким образом,

уголовное дело против Гудкова может вывести из игры одного из немногих независимых политиков, которые могли претендовать на место в Госдуме в сентябре.

Подвальное дело

1 июня следственные действия проводились не только в домах Гудковых в Коломне, но и в московских квартирах, которые принадлежат Дмитрию Гудкову, его брату и родителям, в доме и офисе тети Гудкова Ирины Ермиловой.

Как рассказал «Новой» отец Дмитрия Геннадий Гудков, дело по п. б ч. 2 ст. 165 возбуждено из-за подвального помещения, которое на протяжении года снимала сестра его жены Ирина Ермилова для того, чтобы открыть там учебный центр. Однако с 2016 года город увеличил стоимость аренды в три раза, и денег на дальнейшую подорожавшую аренду у Ермиловой не было. Компания оказалась банкротом, а помещение было возвращено городу, причем арендатор как раз успел провести там ремонт.

«Дмитрий об этом помещении ничего знал, он никогда там не был, не знает, кто там, когда и что арендовал. Я был в полном шоке, когда они его вообще перевели в статус подозреваемого. Понимая, что Дмитрий к этому никак не может быть привязан, они сейчас хотят как-то подвязать фонд поддержки демократических реформ. Этот фонд был создан под меня, его президентом был я. Никакого офиса у фонда не было, потому что в этом фонде было два человека: я и бухгалтер на четверть ставки. Сейчас у следствия есть версия, что именно этот фонд чего-то кому-то не заплатил, хотя у меня вообще никакой аренды для этого фонда не было, я никому ничего не должен. Фонд якобы кому-то не заплатил, и они решили, что нужно арестовать из-за этого моего сына. Одна фантастическая версия сменяется еще большей фантастической версией. Этот фонд никакой деятельности вообще не проводил, ни одной конференции, совещаний, собраний. Это просто замороженная общественная организация, которая была создана на всякий случай», — рассказал Геннадий Гудков.

Дмитрий Гудков и его супруга Валерия в Коптевском районном суде, 2019 год. Фото: Антон Великжанин/ТАСС

Геннадий Гудков согласен с тем, что задержание произошло из-за того, что Дмитрий планировал идти на выборы: «Это идет зачистка политической поляны, уничтожение политиков, гражданских активистов. В заложники берут родственников. Тетя Дмитрия Ирина Петровна в заложниках, сам Дмитрий в заложниках. Десять обысков, 150 сотрудников, 45 машин, огромное количество людей с оружием, целая спецоперация, Дон Корлеоне стоит в сторонке и завидует».

Уголовное дело против Гудкова смогло удивить людей самых разных взглядов. Политтехнолог Виталий Шкляров говорит, что если раньше российская власть считала возможным вести хоть какой-то разговор с либералами, то сейчас «спираль закрутилась», и угрозу видят даже в мягких и компромиссных политиках вроде Гудкова: «Дима — лучший пример компромиссного, современного, мягкого и гибкого политика. Многие в этом видят слабость. Меня это всегда задевало, потому что мягкость — это дипломатия и сила. Этого не хватает нам в политике — находить компромиссы и не рваться в бой, когда в этом нет необходимости. Мягкость быстрее приводит к результатам в политике. Именно за эту черту я и ценю Дмитрия. Одной из моих первых больших кампаний была работа в его избирательной кампании, потом мы работали над «политическим Uberом». А сейчас РФ идет по пятам за Беларусью, когда не расследуются десятки тысяч преступлений, а политических оппонентов под смешным предлогом сажают».

Демократия как преступление

Уголовные дела, связанные с предпринимательской деятельностью их родственников, против политиков возбуждались и раньше. Однако прежде это касалось политических деятелей, которые в глазах властей «переходили черту» и не были способны к переговорам. В 2012 году полиция пришла с обыском на Кобяковскую фабрику по лозоплетению, которая принадлежала родителям Навального. Как тогда написал политик в своем twitter-аккаунте, силовики искали документы, связанные персонально с ним.

«В старой парадигме власть еще думала, что можно еще как-то с либералами разговаривать, и они не представляют никакой угрозы.

Сейчас большая машина власти дошла до того, что она видит реальную угрозу в Гудкове и таких либеральных политиках, как он.

Это говорит о том, что спираль все ближе подходит к своему концу. Сейчас власть не пытается даже делать вид, что уголовные дела возбуждаются легитимно. Скоро дойдем до точки невозврата», — комментирует политтехнолог Виталий Шкляров преследование оппозиционных деятелей.

В Петербурге 31 мая был задержан бывший исполнительный директор «Открытой России» (организация признана «нежелательной» в России) Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета, который готовился к вылету из аэропорта Пулково. На Пивоварова возбудили уголовное дело по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации). Дело было заведено через два дня после того, как организация была ликвидирована ее создателями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание Гудкова и Пивоварова «вряд ли можно ассоциировать с политическими претензиями», так как обвинения, которые им выдвинули, «к политике не имеют никакого отношения».

Фариза Дударова

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