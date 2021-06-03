Юлианна Караулова впервые стала матерью: фото малыша

33-летняя Юлианна Караулова впервые стала мамой: ряд СМИ пару часов назад сообщил, что певица родила еще 29 мая в одном из столичных роддомов. А несколько минут назад молодая мама опублкиовала первые фотографии с малышом и отцом ребенка, возлюбленным Юлианны, саунд-продюсером Андреем Черным. У пары родился сын, дату рождения и имя которого певица пока не сообщила.

Самый важный момент в моей жизни!

И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!

И пока я собираюсь с мыслями и эмоциями, хочу сказать огромное спасибо госпиталю и всей супер профессиональной команде, что сделали день Х таким особенно легким и приятным. Кажется, я совсем зря боялась – моя первая самая важная встреча получилась идеальной, – написала она под черно-белыми кадрами из родильной палаты.

В комментариях певицу уже поздравили продюсер Игорь Крутой, Ида Галич, Инна Маликова, актриса Катерина Шпица, Александра Новикова, актриса Наталья Рудова, комик Станислав Ярушин, телеведущий Игорь Лантратов, певица Ульяна Синецкая и другие российские звезды.

Юлианна Караулова и Андрей Черный с сыном

О своей беременности экс-солистка коллектива 5sta Family и финалистка “Фабрики звезд 5” объявила в марте этого года в клипе на свою песню “Так сильно”, где и продемонстрировала округлившийся живот на финальных кадрах видео.

Напомним, Юлианна Караулова несколько лет встречается с саунд-продюсером Андреем Черным. Они познакомились на съемках музыкального реалити-шоу “Фабрика звезд” в 2004 году. Много лет они были друзьями, но потом их отношения переросли в романтические. 23 декабря 2016 года Андрей сделал Юлианне предложение, когда певица выступала на ледовом катке ВДНХ со своей песней “Внеорбитные” во время съемок новогодней передачи “Голубой огонек”.

Счастье любит тишину или, наоборот, надо кричать о нем на весь мир? Я, как вы знаете, не любитель выносить подробности личной жизни в медиа-пространство. Совсем не понимаю людей, которые с пеной у рта дают советы о том, как сделать семью / мужчину счастливыми, сохранить брак / секс / любовь и т.п. и т.д. А потом чаще всего, к сожалению, рассказывают о том, как правильно разводиться и начать жить заново. Мы с Андреем 8 лет вместе (до этого еще 6 лет дружили) прошли через разные трудности и периоды отношений, но я предпочитаю о них помалкивать, — писала она у себя в социальных сетях.

Юлианна Караулова Юлианна Караулова и Андрей Черный

Поклонников певицы долго настораживал тот факт, что со свадьбой влюбленные не торопятся. Но сама Юлианна объясняла в интервью HELLO! в 2017 году, что для них штамп в паспорте не так важен:

Да, мы действительно планировали свадьбу, но потом осознали, что у нас нет ни сил, ни времени на ее организацию. Я как раз начала сотрудничать с Яной Рудковской, появилось много рабочих моментов, требующих быстрого решения, а такое торжество, как свадьба, все-таки предполагает полное погружение и большие эмоциональные затраты: это же очень личное событие. Для меня сейчас в приоритете работа, и, к счастью, Андрей это понимает и принимает, тем более мы с ним работаем в одной сфере.

Юлианна Караулова и Андрей Черный