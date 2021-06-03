Фильм Кирилла Серебренникова и еще две российские ленты вошли в основной конкурс Каннского кинофестиваля

Сегодня на пресс-конференции в Париже генеральный директор Каннского международного кинофестиваля Тьерри Фремо объявил участников официальной программы 74-го киносмотра на Лазурном берегу. Сразу три российские картины будут показаны в рамках фестиваля – фильм Алексея Германа-младшего “30 дней 30 ночей”/”Дело” 2020 года и картина “Разжимая кулаки” режиссера Киры Коваленко 2021-ого – в программе “Особый взгляд”, и последняя работа Кирилла Серебренникова “Петровы в гриппе” – в основной.

В этом году попасть на главный конкурс фестиваля было особенно сложно, потому что, как сказал Фремо, в отборочную комиссию поступило рекордное количество заявок – около 2300 картин, из них лишь 24 смогут побороться за главный приз.

Директор Каннского фестиваля также выразил надежду, что режиссер Серебренников сможет лично представить картину.

Мы надеемся, что он сможет приехать в Канны, чтобы лично представить свою картину… Каждый раз мы прилагаем большие усилия, чтобы Серебренников смог приехать на фестиваль, – сказал Фремо, и добавил, что рассчитывает на поддержку Министерства иностранных дел. “Петровы в гриппе” не первая картина Кирилла Серебренникова, которая участвует в Каннском киносмотре. Как напомнил Тьерри Фремо, в конкурсной программе 2018 года российский режиссер представлял свою работу “Лето”. Афиша фильма “Петровы в гриппе”

Режиссер Кирилл Серебренников и оператор Владислав Опельянц

Фильм “Петровы в гриппе” – экранизация бестселлера Алексея Сальникова “Петровы в гриппе и вокруг него”. В центре сюжета – обычная семья с обычной фамилией, представители всего самого усредненного. Он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь Петровых оказывается полной безумия. В картине снялись Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд, Юра Борисов и дебютант большого кино Иван Дорн.

Кадр из фильма “Петровы в гриппе” Кадр из фильма “Петровы в гриппе” Кадр из фильма “Петровы в гриппе”