Четыре фразы, с помощью которых манипуляторы перекладывают на вас свою вину

С манипуляциями сталкиваются многие люди. Нередко мы сами неосознанно используем “грязные” приемчики при общении с родными и близкими. Эксперты рассказали, с помощью каких фраз манипуляторы перекладывают вину на других людей. На что же следует обратить внимание?

“Ну почему ты всегда споришь?”

Спорить и отстаивать собственную точку зрения вполне нормально. Ненормально прогибаться под каждого человека и желать услужить всем и вся. Указанной фразой манипуляторы пытаются переложить вину на визави. Они, по сути, называют человека источником постоянных проблем и неприятностей. Собственное же мнение эти люди возводят в абсолют.

Чаще всего эту тактику используют, если жертва начинает активно сопротивляться воздействию. Манипулятор перевернет ситуацию с ног на голову и всеми правдами постарается сделать другого человека виноватым в разногласии.

“В тебе столько негатива!”

Еще одна популярная манипулятивная фраза. Ее часто используют, если человек начинает открывать глаза и указывать на итоговую проблему. Этими словами жертву пытаются убедить в предвзятости мнения. То есть человеку стараются доказать, что ситуация развивается нормально. Положение вещей портит только его “негативный” взгляд и пессимизм.

Выражение можно использовать и для выхода из неловкой ситуации, перекладывания вины. Например, жертва может напрямую обвинить манипулятора в деструктивном воздействии. Естественно, терять лицо последнему явно не захочется и он постарается убедить визави в зашоренности сознания.

“Все было иначе!”

Этой фразой манипуляторы пытаются выбить у жертвы чувство реальности. Человека, по сути, заставляют отказаться верить собственным ушам и глазам. Будущие проблемы с адекватностью восприятия сделают человека податливой игрушкой в руках манипулятора. Вырваться из этого плена будет сложно. Жертва к тому времени уже перестанет верить в собственные суждения и логические выводы.

“Мне не за что просить прощения!”

Люди, привыкшие манипулировать другими, никогда не бывают виноватыми. В собственном сознании они всегда правы. Есть и еще один момент. От нормального человека манипулятор отличается неумением брать ответственность за поступки на собственные плечи. Смысл жизни таких персон сводится к тому, чтобы окружающие решали за них трудности (работа, отношения, учеба, бизнес). В собственном сознании манипуляторы не признают проблем, так как уже успели обвинить в провале жертву. У последних же часто такие фразы вызывают чувство вины.