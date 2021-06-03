 

Появились новые данные о заселении Северной Америки древними людьми

03.06.2021, 15:34, Новости дня
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Первые поселения в Северной Америке появились значительно раньше, чем было принято считать в научных кругах. Исследования одной из пещер позволили обнаружить останки животных, явно убитых и съеденных человеком. Как оказалось, они относятся к периоду примерно 30 тысяч лет назад.

Ранее предполагалось, что появление первых людей на территории Северной Америки следует датировать эпохой, которая началась после окончания последнего ледникового периода. Но данные, полеченные в результате углеродного анализа, позволили внести серьезные коррективы в исторические хроники.

Непонятно, что произошло с этими людьми, когда огромные площади были скованны льдами. Но точно установлено, что они жили на данной территории еще за 20 тысяч лет до того, как сюда прибыли очередные мигранты и возродили цивилизацию.



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