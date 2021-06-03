В NASA сообщили об очередном переносе запуска космического телескопа James Webb

Многострадальный телескоп James Webb никак не могут запустить в космос. Как сообщили представители NASA, старт ракеты снова отложен. На этот раз задержка должна составлять всего несколько недель.

Впрочем, эксперты не исключают, что старт, возможно, придется отложить еще на пару месяцев. Слишком много мелких проблем возникает на техническом уровне. А рисковать сверхдорогостоящим оборудованием никто ведь не хочет.

В аэрокосмическом агентстве обещают, что точную дату запуска смогут назвать к концу лета. Напомним, что первые планы по запуску этого же телескопа были на 2007 год! У телескопа будет зеркало диаметром 6,5 м, что очень много для аппаратов такого класса. Астрономы давно ожидают момента, когда смогут получить первые снимки.