«Романтический сюрприз»: что делать, если заподозрил у себя ИППП?



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Коварство венерических заболеваний заключается в том, что у них очень разный инкубационный период, то есть временной промежуток между заражением и проявлением первых признаков. Бактериальные инфекции обычно проявляются быстрее, в течение 3-7 дней, в то время как при вирусных «затишье» может длиться месяцы, а ВИЧ — до года. Кроме того, симптомы этих инфекций не одинаковы, то есть при сифилис очень сильно отличается от генитального герпеса в своих проявлениях.

Кроме того, у мужчин, в отличие от женщин, нередко проявления ЗППП выражены слабо. Это связано с особенностями строения мужской мочеполовой системы. У женщин шире и короче мочеиспускательный канал, из-за чего повышается вероятность заражения самого мочеиспускательного канала и мочевого пузыря.

Симптомы ЗППП у женщин

Все эти признаки могут указывать и на другие состояния, но нередко причинами становятся венерические заболевания:

Сухость слизистых оболочек влагалища;

Учащенное мочеиспускание, которое может сопровождаться болью, резями или неприятными ощущениями в уретре;

Появление нетипичных выделений из влагалища с неприятным запахом;

Нарушение менструального цикла и внезапные кровотечения;

Болезненные ощущения в половых органах, которые усиливаются во время секса;

Высыпания на гениталиях;

Отечность и покраснение половых органов.

Симптомы ЗППП у мужчин

Расстройства мочеиспускания, и ощущение рези при попытке опорожнить мочевой пузырь;

Выделения из мочеиспускательного канала, слизистые или гнойные. Еще они могут быть прозрачными, мутными, желтоватыми, зеленоватыми или красноватыми;

Кровяные или гнойные примеси в сперме;

Снижение полового влечения или болезненная эякуляция;

Кожные высыпания на пенисе, в паховой области или ягодицах

Боли в промежности и мошонке.

Признаки инфекции в полости рта

Не знали? Увы, некоторые венерические заболевания могут передаваться не только при вагинальном или анальном контакте, но и во время орального секса.

Признаки ИППП в полости рта проявляются гораздо реже и часто эти симптомы можно спутать с другим заболеванием. Так, хламидиоз и гонорея в основном дает о себе знать болью в горле. При сифилисе во рту может появиться болезненная язва (твердый шанкр), которая может исчезнуть даже без лечения (однако болезнь при этом не прекращается). В любом случае, все нетипичные изменения в полости рта должны вас насторожить, особенно если у вас недавно был опыт орального секса с новым партнером.

Что же делать, куда бежать?

Даже если вы безошибочно определили у себя венерическое заболевание и сверились с картинками в интернете и отзывами товарищей по несчастью, вряд ли вы сможете обеспечить себе эффективное лечение. ИППП лечат курсом антибиотиков, противовирусных и противогрибковых препаратов, но подобрать препарат и дозировку может только врач.

Невылеченные заболевания приводят к поражению мочеполовых органов, провоцируя появление цистита, уретрита, воспаления почек и прямой кишки. В запущенных случаях «романтический сюрприз» может привести к мужскому и женскому бесплодию.

Поэтому единственный разумный способ получить полноценную диагностику и лечение в случае заражения — обратиться к врачу-венерологу. Опытный специалист может определить диагноз еще при первичном осмотре, который подтверждается анализами и бактериальным посевом. У таких патологий как сифилис или контагиозный моллюск достаточно специфические кожные проявления, что по одним только внешним признакам можно понять, что это за болезнь.