 

Медики назвали пользу и вред помидоров

03.06.2021, 15:30, Разное
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Медики рассказали о пользе и вреде свежих помидоров. Этот овощ является одним из самых распространенных в России. Однако далеко не всем его можно есть.
В составе помидоров присутствует ликопин, снижающий риск возникновения рака почек и предстательной железы. Ученые доказали, что он помогает при лечении катаракты и заболевании, при которым нервные клетки погибают в глазной сетчатке. Суточную дозу ликопина можно получить при ежедневном употреблении помидоров.

В овоще присутствуют кислоты, направленные на выработку ферментов в желудке. К тому же постоянное употребление помидоров помогает контролировать уровень плохого холестерина. Калий улучшает работу сердца. Если человек на регулярной основе ест этот овощ, то уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, восполняется дефицит витамина С.

Иногда помидоры могут нанести вред организму. Из нельзя есть в случае наличия язвы желудка, гастрита, подагры, повышенной кислотности или же болезни почек. В овоще содержится щавелевая кислота, а она мешает выведению солей. В результате активируется выработка желчи. Аллергикам необходимо быть очень аккуратными с употреблением помидоров.

Источник: ytro.ru



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