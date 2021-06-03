Медики назвали пользу и вред помидоров

Медики рассказали о пользе и вреде свежих помидоров. Этот овощ является одним из самых распространенных в России. Однако далеко не всем его можно есть.

В составе помидоров присутствует ликопин, снижающий риск возникновения рака почек и предстательной железы. Ученые доказали, что он помогает при лечении катаракты и заболевании, при которым нервные клетки погибают в глазной сетчатке. Суточную дозу ликопина можно получить при ежедневном употреблении помидоров.

В овоще присутствуют кислоты, направленные на выработку ферментов в желудке. К тому же постоянное употребление помидоров помогает контролировать уровень плохого холестерина. Калий улучшает работу сердца. Если человек на регулярной основе ест этот овощ, то уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, восполняется дефицит витамина С.

Иногда помидоры могут нанести вред организму. Из нельзя есть в случае наличия язвы желудка, гастрита, подагры, повышенной кислотности или же болезни почек. В овоще содержится щавелевая кислота, а она мешает выведению солей. В результате активируется выработка желчи. Аллергикам необходимо быть очень аккуратными с употреблением помидоров.

Источник: ytro.ru