 

Два симптома на ногах говорят о дефиците В12

03.06.2021, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали, какие симптомы на ногах могут свидетельствовать о дефиците В12. Этот элемент необходим для производства эритроцитов, отвечающих за доставку кислорода по всему телу.
Недостаток В12 приводит к заболеваниям кожи и проблемам неврологического характера. На нехватку витамина указывают два необычных симптома на ногах. Из-за недостатка элемента в конечности поступает очень мало кислорода. В ногах может появляться покалывание. К тому же образовавшиеся раны могут заживать очень долго.

Признаками нехватки В12 являются забывчивость, чрезмерная усталость и постоянная слабость, воспаленный язык, трудности при передвижении. Дефицит может развиваться довольно медленно, но впоследствии симптомы усиливаются. Проблема диагностируется по анализу крови. Если наблюдается дефицит В12, медики рекомендуют принимать мультивитаминные добавки. В ряде случаев могут потребоваться еженедельные инъекции.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Старший из «никодимовцев»

01.02 / Ученые рассказали о причине возникновения гиперсексуальности

19.12 / The National Interest: В кавказской войне России удалось демонизировать демократию

23.03 / Несправедливо? Отнюдь – Личное мнение

25.11 / “А женщина, как воздуха глоток”: Игорь Крутой романтично поздравил супругу с Днем рождения

15.05 / О ценности врага

10.02 / «Моих коллег запугивают, об этом нельзя молчать»

24.11 / Ученые: Ресурсов Луны на всех не хватит

06.08 / Почему дергается глаз?

15.07 / Почему Армения и Азербайджан стреляют друг в друга на границе?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика