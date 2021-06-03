Два симптома на ногах говорят о дефиците В12

Медики рассказали, какие симптомы на ногах могут свидетельствовать о дефиците В12. Этот элемент необходим для производства эритроцитов, отвечающих за доставку кислорода по всему телу.

Недостаток В12 приводит к заболеваниям кожи и проблемам неврологического характера. На нехватку витамина указывают два необычных симптома на ногах. Из-за недостатка элемента в конечности поступает очень мало кислорода. В ногах может появляться покалывание. К тому же образовавшиеся раны могут заживать очень долго.

Признаками нехватки В12 являются забывчивость, чрезмерная усталость и постоянная слабость, воспаленный язык, трудности при передвижении. Дефицит может развиваться довольно медленно, но впоследствии симптомы усиливаются. Проблема диагностируется по анализу крови. Если наблюдается дефицит В12, медики рекомендуют принимать мультивитаминные добавки. В ряде случаев могут потребоваться еженедельные инъекции.

Источник: www.express.co.uk