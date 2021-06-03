Ученые объяснили низкий уровень кислорода у пациентов с COVID-19

Ученые из Университета Альберты рассказали, почему пациенты с COVID-19 имеют низкий уровень кислорода. В рамках проведения исследования они также доказали эффективность препарата дексаметазон в ходе лечения больных с коронавирусом.

В рамках научной работы специалисты изучили образцы крови 128 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Среди них присутствовал биоматериал людей, находящихся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, исследователи проверили пациентов с умеренными симптомами коронавируса.

При тяжелой форме COVID-19 в систему кровообращения попадало большое число незрелых эритроцитов. Иногда они составляли 60% от общего количества клеток крови. Если человек здоров, этот показатель не превышает 1%.

Незрелые эритроциты не участвуют в транспортировке кислорода. К тому же они являются очень восприимчивыми к коронавирусу.

Источник: glas.ru