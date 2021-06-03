 

“Любовь тебя апгрейдит”. В новом сольном клипе Потап снялся босиком в усмирительной рубашке. Видео

03.06.2021, 15:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В клипе артист запечатлен босым в смирительной рубашке в пустой, плохо освещенной комнате.

“Самая сильная и любимая песня в альбоме, основанная на собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом”, – описал он новой трек.

ВИДЕОВидео: ПТП / YouTube
Контекст:

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. 

В январе 2021 года Потап заявил о намерении записать сольный альбом. Первая песня “Ровно” из альбома “Без рекламы” была презентована 21 мая, а спустя неделя состоялась премьера второй композиции “Кровь и любовь”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Правительство не поддержало проект о наказании за вовлечение подростков в митинги

24.06 / Зрителям парада на Красной площади показали пролет камеры через дуло танка

18.04 / Британия поддержала желание Чехии выслать российских дипломатов

30.09 / Volvo отзывает в РФ более 1,6 тысяч автомобилей

25.06 / Недорогой кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером марки

15.05 / Slavia прокомментировала слухи об изменах Dzidzio

30.03 / Российская пропагандистка Стриженова, которая упала во время обсуждения Голодомора в прямом эфире, сломала руку

26.01 / Американцев обязали доказывать отсутствие COVID-19 для въезда в США

11.01 / Жену Эрнста на сцене театра посыпали реквизитом с гвоздями

10.11 / Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика