“Любовь тебя апгрейдит”. В новом сольном клипе Потап снялся босиком в усмирительной рубашке. Видео

В клипе артист запечатлен босым в смирительной рубашке в пустой, плохо освещенной комнате.

“Самая сильная и любимая песня в альбоме, основанная на собственной истории. Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом”, – описал он новой трек.

ВИДЕОВидео: ПТП / YouTube

Контекст:

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте “Потап и Настя”. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

В январе 2021 года Потап заявил о намерении записать сольный альбом. Первая песня “Ровно” из альбома “Без рекламы” была презентована 21 мая, а спустя неделя состоялась премьера второй композиции “Кровь и любовь”.

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