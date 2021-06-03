Верещук: Период сосуществования государства с олигархами заканчивается

“Или власть олигархов, или власть государства. В конце концов, именно так стоит вопрос. Период сосуществования государства с олигархами заканчивается. Нам нужно сильное государство. С олигархами это невозможно. Многие глубинные проблемы нашей страны своим первоисточником имеют именно олигархическое влияние на государственную власть с присущей этому тотальной коррупцией. Олигархия разрушает государство, потому что пытается приватизировать государственную власть”, – заявила политик.

Она добавила, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского может быть несовершенным, но начинать борьбу с олигархией необходимо.

“Президент взялся за демонтаж олигархической системы. Это большой вызов, тяжелый и неблагодарный путь. Но кто знает: возможно, именно для этого 73% украинцев отдали за него свои голоса два года назад, может, это главное, что должен сделать президент Зеленский. Наверное, законопроект об олигархах не идеален. Наверное, он еще может претерпеть изменения. Кто бы что ни говорил, это не причина не сделать первый шаг”, – подытожила Ирина Верещук.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1664786303707886

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Документ внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно законопроекту, “олигарх” отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции.

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