Скандалы: «Чуян крайне жестко управлял компаниями»

Как была устроена главная афера на рынке российской водки

Девять лет Игорь Чуян был главным куратором алкогольной отрасли и параллельно строил водочную империю — с уходом от налогов и финансовыми махинациями. Forbes пересказывает историю его взлета и краха. В начале марта Мещанский районный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима экс-главу ОФК Банка Николая Гордеева. Бывшего банкира признали виновным в превышении полномочий и выдаче необеспеченных кредитов на 30 млрд рублей, большая часть которых растворилась в алкогольной бизнес-империи бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Гордеев вину признал, Чуян находится в международном розыске.

На прошлой неделе в интернете появился полный текст приговора (первым на него обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер»). Документ был выложен на портале, посвященном Павлу Сметане, экс-владельцу алкогольной группы «Кристалл-Лефортово», потерявшему бизнес из-за партнерства с Чуяном. В 174-страничном приговоре подробно описываются деловые методы Чуяна и крах его финансового алкогольного бизнеса. Его подлинность РБК подтвердила адвокат акционера ПАО «ОФК Банк» Виктория Бурковская.

Forbes реконструирует эту историю, участие в которой принял и бывший однокурсник президента Владимира Путина.

1. Игорь Чуян был первым руководителем Росакогольрегулирования (РАР), появившегося в 2009 году для регулирования и надзора за алкогольным рынком. До этого Чуян почти семь лет работал в «Росспиртпроме» — эта структура появилась в 2000 году для управления принадлежавшими государству спиртовыми и ликеро-водочными заводами. Чуян пришел в «Росспиртпром» в 2002 году, а в 2006 году возглавил его. Чиновник проявлял деловую хватку еще во время работы в «Росспиртпроме». В приговоре есть показания Владимира Скидана, который в 2006 году возглавил Ярославский ликеро-водочный завод по инициативе Чуяна — в апреле 2006 года Чуян вызвал Скидана к себе в кабинет и предложил вместе съездить на производство. Чуян считал завод «личным проектом» и потребовал «без обсуждений, четко и быстро» исполнять все его указания. Скидан также рассказывает, что Чуян заставил его написать заявление на увольнение без даты и спрятал в своем сейфе как гарантию верности.

2. В 2011 году на российском рынке появилась дистрибьюторская компания «Золотая мануфактура», прославившаяся водкой «Белочка. Я пришла!». У компании были и другие бренды, например провокационная «Выпь» и популярная «Старая марка». Реальным бенефициаром «Золотой мануфактуры» был Чуян, утверждается в материалах суда. Водку для «Золотой мануфактуры» разливал в том числе ярославский завод. Скидан в показаниях утверждает, что Чуян требовал разливать продукцию для «Золотой мануфактуры» по сниженной цене.

3. В 2011 году Чуян познакомился с Николаем Егоровым, бывшим однокурсником президента Владимира Путина и партнером адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Егоров владел 25% в небольших Баренцбанке и Ами-банке и через знакомых искал покупателя на долю своего партнера, бизнесмена Сослана Харебова, который как раз хотел выйти из бизнеса. Чуян же искал банк для того, чтобы финансировать «Золотую мануфактуру», о чем и рассказал Егорову при знакомстве. Адвоката это не смутило — Чуян утверждал, что не нарушает закон о госслужбе, поскольку рассматривает банк как портфельную инвестицию. В 2012 году Чуян стал собственником 75% акций в обоих банках (они обошлись ему в 400 млн рублей), затем они были объединены под названием ОФК Банк.

4. Свою долю в ОФК Банке Чуян оформил на номиналов — своих помощников и родственников, например тещу. Он пригласил управлять Николая Гордеева, с которым был знаком еще с конца 1990-х. Егоров возглавил в банке совет директоров. К 2014 году Чуян передал Гордееву около 25% акций банка, но тот смог стать собственником только 15% — больше не разрешил Банк России, перед которым Гордеев не смог подтвердить источник доходов. Поэтому по 5,5% акций из пакета Гордеева оформили еще на двоих номиналов из числа менеджеров ОФК Банка.

5. ОФК Банк практически сразу начал финансировать «Золотую мануфактуру» и связанные с ней компании. В 2013 году на алкогольный бизнес Чуяна приходилось почти 60% всех кредитов банка, признавал Гордеев в суде. Топ-менеджеры банка в показаниях утверждают, что Гордеев лично принимал решение о выдаче кредитов, оформлялись они в форме заочного голосования членов кредитного комитета. Если обычно между появлением кредитной заявки и выдачей кредита могли проходить недели, то алкогольные компании Чуяна получали деньги в течение дня. Срочность объясняется тем, что с помощью кредитов алкогольные компании осуществляли выплаты по акцизам.

6. В 2014 году Банк России предъявил претензии к ОФК Банку за то, что он кредитовал компании, не ведущие реальной деятельности. Одновременно, как следует из показаний вице-президента банка Алексея Аблогина, претензии к «Золотой мануфактуре» начали предъявлять налоговые органы. Чуян решил ликвидировать «Золотую мануфактуру», а на ее месте появилась новая группа дистрибьюторских компаний во главе со «Статус-Групп». Для ее кредитования была разработана факторинговая схема. ОФК банк создал десяток компаний, которые начал кредитовать. Они, в свою очередь, по договорам факторинга предоставляли компаниям «Статус-Групп» финансирование под уступку денежного требования. При этом проверка банка KPMG в 2017 году установила — даже переуступив права требования к покупателям, «Статус-Групп» осуществляла порядка 82% платежей факторинговым компаниям.

7. «Статус-Групп» ярко дебютировала на российском рынке в 2015 году. В январе РАР снизила минимальную цену бутылки водки с 220 до 185 рублей. Именно по этой цене начала продавать девять своих брендов (например, «Добрый медведь» и «Старая марка») малоизвестная компания «Статус-Групп», которая быстро стала лидером рынка, опередив деливших топ-3 «Синергию», «Руст» и «Татспиртпром». В показаниях Гордеева говорится, что в 2016 году выручка «Статус-Групп» составляла 85 млрд рублей. Держать низкие цены помогали схемы по уходу от налогов. Одну из них в показаниях описывает Скидан. Под одну акцизную марку выпускалось несколько партий водки. В итоге легально продавалась только одна из них, а с других налоги не платились.

8. Чуян ревностно относился к конкуренции. В начале 2015 года РАР отказала в выдаче акцизных марок двум заводам «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны. Как Сметана говорит в показаниях, вскоре у него состоялись личные встречи с Чуяном, во время которых тот потребовал весь 2015 год не конкурировать с водками «Статус-Групп» по цене. Сметана согласился, поскольку конфликт с Чуяном мог грозить ему потерей бизнеса.

9. «Чуян крайне жестко управлял компаниями алкогольного сектора», — говорится в показаниях Скидана. Возглавив РАР, Чуян сохранил за собой целый восьмой этаж в здании «Росспиртпрома» на Кутузовском проспекте. Вход на этаж был закрыт для посторонних, а Чуян пользовался личным лифтом. Одна из сцен, разыгравшихся на восьмом этаже, описана Скиданом. В 2014 году Чуян потребовал, чтобы Ярославский завод разливал также продукцию для компании ВЕДК. В конце года Скидан приехал к Чуяну и пожаловался, что ВЕДК и «Статус-Групп» накопили перед заводом большие долги. Чуян привел его в соседний кабинет, где сидели Гордеев и руководители алкогольного бизнеса. Он начал кричать на них и обвинять в том, что они довели ярославский завод до упадка. Уже на следующий день долги были погашены. А через несколько месяцев Чуян в своем кабинете кричал и нецензурно высказывал разочарование уже в адрес Скидана. На ярославском заводе предполагалось внедрить схему ухода от налогов, но Скидан отказался и вскоре был уволен.

10. ВЕДК объявила, что передает на дистрибуцию «Статус-Групп» свой портфель брендов, среди которых были «Путинка», «Столичная», «Праздничная» и «Дрова» в 2015 году. Основателем ВЕДК считался миллиардер Василий Анисимов F 79, владевший в конце 2010-х — начале 2010-х несколькими алкогольными заводами. В 2016 году источники РБК на алкогольном рынке предполагали, что за резким взлетом «Статус-Групп» стоит именно Анисимов. Фамилия миллиардера встречается и в показаниях Гордеева, который называет его «фронт-лидером» и «лицом» «Статус-Групп», помогавшим Чуяну в деловых вопросах. «С этими негодяями — Чуяном и Гордеевым — я никогда ни в какую группу не входил и денег не зарабатывал, — заявил Анисимов Forbes. — Поскольку я был сопредседателем экспертного совета при РАР, я знал Чуяна, он мне никогда не нравился. Гордеева видел пару раз». По словам миллиардера, он не имел отношения и к ВЕДК, за исключением того, что его структуры одно время поддерживали компанию кредитами, которые были полностью выплачены.

11. Роковой для «Статус-Групп» стала осень 2015 года, когда налоговики проверили несколько заводов в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, на которых разливалась водка для «Статус-Групп». Выяснилось, что заводы значительно занижали объемы производства в налоговых декларациях. Позже министр финансов Антон Силуанов оценивал потери бюджета от подобных налоговых схем в 24 млрд рублей. Весной РАР начала отзывать у заводов лицензии, а налоговики обратились в ОФК Банк с требованием выплатить 7,3 млрд рублей по банковским гарантиям. РАР даже списала со счетов 600 млн рублей. Эти гарантии, освобождавшие от авансовых платежей по акцизам, ОФК Банк выдал кавказским заводам в 2015 году под поручительство «Статус-Групп».

12. В результате мирового соглашения с ФНС сумму требований удалось сократить до 4 млрд рублей с рассрочкой на три года. Но проблемы с налоговой привлекли внимание Егорова, который, судя по его показаниям, на тот момент не догадывался, что «Статус-Групп» принадлежит Чуяну и является главным клиентом банка. Егоров нанял консалтинговую компанию «Альварез энд Марсал», та выяснила, что на «Статус-Групп» приходится 10 млрд рублей из 28 млрд рублей кредитного портфеля. Нашлись и другие нарушения, например часть кредитов гасилась за счет новых, менеджмент банка завышал показатели о доходах. Егоров направил в правоохранительные органы заявление о привлечении Гордеева к уголовной ответственности. Как следует из показаний Егорова, Чуян продолжал убеждать его, что не нарушает закон о госслужбе, а алкогольный бизнес успешен и приносит прибыль.

13. Параллельно Чуян выстраивал партнерство с Павлом Сметаной. Началось все с того, что в конце 2015 года владелец «Кристалл-Лефортово» сообщил главе РАР, что больше не будет брать на себя обязательства по ценообразованию, поскольку они делали бизнес убыточным. В начале 2016 года Чуян встретился со Сметаной и предложил выкупить активы «Кристалл-Лефортово». Сметана согласился, поскольку, как он говорит в показаниях, выбор у него был невелик — ликвидировать бизнес, продавать или объединяться с другим игроком. Сумма сделки составила 2 млрд рублей, но Сметана этих денег так и не получил — Чуян и руководство «Статус-Групп» сослались на временные финансовые трудности. Несмотря на это, «Статус-Групп» и «Кристалл-Лефортово» в 2017 году объединили продажи.

14. Как следует из показаний Сметаны, видя проблемы «Статус-Групп», он попытался поддержать компанию. План состоял в том, чтобы постепенно перенести кредитную нагрузку со «Статус-Групп» на «Кристалл-Лефортово». Процесс начался весной 2017 года. Но в итоге пострадало финансовое положение «Кристалл-Лефортово»: «Статус-Групп» не расплачивался с «Кристалл-Лефортово» за поставку алкоголя, накопив большой долг. А кредиты ОФК Банка, как говорится в материалах суда, Гордеев вынуждал Сметану тратить не на расчеты с поставщиками, а на выплаты налогов и акцизов.

15. В конце 2017 года Сметана еще полагал, что у истории может быть хорошее развитие. Летом Чуян представил его Егорову как будущего инвестора ОФК Банка. Адвокат был очень озабочен судьбой банка, поскольку в 2017 году истекал срок его депозита на примерно $150 млн. В ноябре Сметана даже участвовал в совещании в ЦБ как представитель потенциальных инвесторов. Как следует из показаний Аблогина, в ноябре 2017 года Сметана сказал ему, что будет исполнять обязанности президента ОФК Банка, пока его команда будет проводить в нем аудит. Уже в декабре Сметана якобы сообщил, что отказывается и от покупки доли в банке, и от исполнения взятых на «Кристалл-Лефортово» кредитных обязательств, поскольку до этого из разговоров с Гордеевым не представлял масштаб проблем.

16. В феврале 2018 года «Статус-Групп» обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в связи с отсутствием у него денежных средств и иного имущества для удовлетворения в полном объеме требований кредиторов. В марте Центральный банк ввел в ОФК Банк временную администрацию, а в апреле отозвал у банка лицензию. В июле Чуян по его же просьбе был отправлен в отставку, а затем уехал из России. Тогда же процедуры банкротства начались в компаниях Сметаны, сейчас бизнесмен проходит процедуру личного банкротства. Как говорится в материалах дела, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает ущерб, нанесенный ОФК Банку, в 10,2 млрд рублей. Аналогичную сумму по решению суда Николай Гордеев должен выплатить АСВ, а также еще 434,1 млн рублей — Николаю Егорову.

Дмитрий Яковенко