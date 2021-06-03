Скандалы: За 74 миллиона не спою, за 40 тысяч не сыграю

Какие гонорары отечественные звезды шоу-бизнеса выставляют своим клиентам

Дороже всего обходятся частные вечеринки с участием Земфиры, Григория Лепса и Максима Галкина, а самой дорогой артисткой по-прежнему остается «женщина, которая поет». Список самых дорогих отечественных артистов, соглашающихся поработать на корпоративах, свадьбах и юбилеях, опубликовал сайт kp.ru. Рекордную сумму в 350 тысяч евро – около 31,5 млн рублей по курсу – требует за участие Алла Пугачева. При этом заказчики еще и проходят строгий отбор – чтобы договориться со звездой, необходимо задействовать личные связи. На втором месте Земфира, ценник которой после выпуска нового альбома вырос на 50 тысяч и теперь составляет 200 тысяч евро (около 18 млн рублей). На третьем — Максим Галкин и Григорий Лепс, берущие по 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей).

В списке самых дорогих звезд также Стас Михайлов (100 тысяч евро), Филипп Киркоров (90 тысяч), Николай Басков, София Ротару и Юрий Антонов (по 80 тысяч), Иван Ургант и «Сплин» (75 тысяч), Александр Цекало, Елена Ваенга и Александр Розенбаум (60 тысяч).

Полина Гагарина соглашается выступить за 55 тысяч евро, Андрей Малахов за 45 тысяч, Лолита за 35 тысяч, Регина Тодоренко за 20 тысяч, экс-«татушка» Юлия Волкова за 10 тысяч.