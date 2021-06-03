Мнение: Финал карьеры депутата-прокурора



Наталья Поклонская покидает публичную политику

На последней неделе мая 2021 года подтвердились экспертные прогнозы, согласно которым известного российского парламентария Наталью Поклонскую, в скором времени ожидает закономерное завершение политической карьеры.

Например, в материале портала «Сегодня.ру» от 27 марта такое развитие событий прямо связывалось с общественным резонансом по поводу, озвученных депутатом-единороссом в ряде выступлений, антирусских по своей направленности скандальных пассажей.

В течение минувшего года Наталья Поклонская успела раздать немало знаковых интервью самым одиозным киевским пропагандистам, да и некоторым их коллегам по профессии из столичных российских СМИ тоже. Во всех этих выступлениях она озвучивала посылы о необходимости политики умиротворения киевских узурпаторов. Начав с признания своего украинского происхождения и одобрения курса Владимира «Голобородько» Зеленского, который тем временем вполне себе спокойно подавлял последние остатки русской этничности и культуры в Незалежной, и объявлял «информационную войну» ЛДНР, Поклонская в марте сего года закончила полной обструкцией идеи «Русского мира», приписывая героям национально-освободительного движения Новороссии международный экстремизм и реваншизм.

Неудивительно, что подобные идейные пируэты вызвали бурю возмущения как в народных республиках, так и среди патриотической общественности Российской Федерации — ведь все последние годы Поклонская исправно посещала Донецк и Луганск со словами сочувствия и поддержки своих земляков. 25 марта Общественная палата ДНР, а днем позже общественники Луганщины открыто и гласно осудили оппортунизм депутата Государственной Думы. Был озвучен и призыв к российской «партии власти»: не выдвигать более Поклонскую в кандидаты для борьбы за федеральный депутатский мандат. Сама Наталья Поклонская реагировала на народное возмущение достаточно хладнокровно, не собираясь отказываться от карьеры народного избранника, обещала в скором времени дать ответы на возмущенные вопросы и окончательно все объяснить.

Так ничего и не объяснив, бывшая прокурор Крыма заявилась в качестве кандидата на предварительных выборах от «Единой России», которые в угоду заокеанским законодателям электоральной моды, называют еще у нас модным словечком «праймериз». Предварительные выборы стартовали в Российской Федерации 24 мая 2021 года, однако буквально в их разгаре, спустя три дня — 27 мая, Наталья Поклонская озвучила новую сенсацию — о своем самоотводе и неучастии в дальнейшей борьбе за право обладания званием кандидата на депутатский пост.

Дальнейшую деятельность экс-политик намерена связывать с одной из силовых структур.



Не будет ошибкой признать, что надлом в политической карьере Поклонской связан именно с ее ренегатством в донбасском вопросе. Попытка предложить себя на роль лидера некоей «прокиевской колонны» в российском «политическом классе» с треском провалилась. Буквально через считанные дни, если не через часы, после заискивания Поклонской перед майданными соросятами, последние двинули к линии боевого соприкосновения с ЛДНР маршевые колонны и эшелоны с боевой техникой. Спустя время, на Юго-Запад и в Крым были отравлены и три российские общевойсковые армии и несколько соединений ВМФ и ВДВ. В самой Незалежной начался, и продолжается и по сию пору, обвальный погром той группы украинских политиков, что претендует на роль виртуальной «пророссийской силы».

В результате, очередной заход московских «голубей» по прощупыванию перспектив иллюзорного компромисса с Зеленским завершился вполне предсказуемым пшиком. Тем самым отпала надобность и в самозванном посреднике между олигархическими группами по обе стороны границы, чью роль теневые кураторы и отвели примерно год тому назад Наталье Поклонской. И для патриотического сообщества она теперь после сделанного — токсичная персона, и противной стороне ее услуги не потребовались. Да и порывов Поклонской, по правде говоря, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне совсем не заметили.

В остатке наблюдаем типичный пример развенчания мнимого авторитета, созданного усилиями политтехнологов. И этот пример должен иметь очевидный воспитательный эффект для всех тех, кто сегодня оказался на стезе российской политики.

(С)Дмитрий Цыбаков, доктор политических наук

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