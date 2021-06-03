Разработанный “Тинькофф” ассистент Олег защитит от спама и мошенников

Новый сервис может принимать, записывать и переводить голос звонящего в текст. Олег способен бороться с телефонными мошенниками и досаждающими спамерами.

Для подключения базовой версии сервиса устанавливать программное обеспечение “Тинькофф” необязательно. Олега можно активировать при помощи ботов соцсетей или в мобильном приложении “Тинькофф” для тех клиентов банка, которые не используют “Тинькофф мобайл”.

После прохождения активации Олег начнет отвечать на звонки с незнакомых номеров, на которые не ответит абонент. «Искусственный интеллект либо по номеру телефона, либо по ключевым словам определит, что в диалог пытается вступить спамер или мошенник или же, наоборот, законопослушный курьер, и на основании этих выводов выстроит общение”, – рассказал представитель “Тинькофф”.

Олег направит абоненту аудиозапись разговора и текстовую расшифровку. Подписчик, проверив номер, сможет решить, стоит ли брать трубку в дальнейшем.

Для клиентов “Тинькофф” предусмотрена более надежная защита. Антифрод-система автоматически определяет спам и мошеннические звонки и способна моментально блокировать или перенаправлять на Олега.

Антифрод будет бесплатным для абонентов всех российских операторов. Таким образом банковская группа хочет привлечь к себе потенциальных клиентов и продемонстрировать качество продуктов, отмечают в “Тинькофф”.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал инициативу банковской группы актуальной и своевременной. Специалист уверен, что разработка позволит бороться с мошенничеством и спамом, оперативно обновлять базы скомпрометированных номеров, отслеживать появление новых предлогов, под которыми мошенники вымогают деньги.

В “Тинькофф” подчеркивают, что в настоящее время у их телефонного ассистента нет аналогов в мире. “Олег — продукт искусственного интеллекта и машинного обучения. Он разработан на базе трех направлений Тинькофф — это речевые технологии Tinkoff VoiceKit, технологии Тинькофф Мобайла и платформы безопасности Тинькофф Защиты”, – говорится на сайте банковской группы.