 

Мнение: Украина живет гарно, Рошка го*но, а у Обамы – 22 см!

03.06.2021, 15:02, Разное
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Ой, ребят, так жить нельзя. Ко мне в ЖЖ пришел дядя в шароварах и написал то, что вы увидите под катом. Я ржу уже полчаса и не могу остановиться.

Ілюстрація всього в Раші
А ЖИВУТЬ ВСІ ВОНИ В ТИСЯЧІ РАЗ КРАЩЕ
Від росіян
Як і ми, українці, живемо краще від вас (реальність статистична, а не вашого телебачення)
Від вас ВСІ краще живуть
Вас
Інвалідів
Мисленням.

Какие же они милые, правда? Вот ему наши каналы запретили, наш Интернет запретили, мы агрессоры, у нас все плохо – а он:

1) Смотрит и слушает 146% Соловьева.

2) Нарушил приказ собственного правительства и приперся к нам в Сеть.

3) И рассказывает, пока Зеленский страдает, что СП-2 будет достроен – что мы живем хуже, дескать у нас тут "телебачение" врет.

Зайки, 7 лет прошло. Вам верят… никто. Ну, тупо нет дураков. Последними были китайцы, которых вы развели на бабки с Мотор Сич.

Но, вы там держитесь! И ходите, рассказывайте нам тут – как вам хорошо там.

Слава Украине!

Бггг.

Источник: Вместе победим!



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