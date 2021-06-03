Мнение: Украина живет гарно, Рошка го*но, а у Обамы – 22 см!
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Ой, ребят, так жить нельзя. Ко мне в ЖЖ пришел дядя в шароварах и написал то, что вы увидите под катом. Я ржу уже полчаса и не могу остановиться.
Ілюстрація всього в Раші
А ЖИВУТЬ ВСІ ВОНИ В ТИСЯЧІ РАЗ КРАЩЕ
Від росіян
Як і ми, українці, живемо краще від вас (реальність статистична, а не вашого телебачення)
Від вас ВСІ краще живуть
Вас
Інвалідів
Мисленням.
Какие же они милые, правда? Вот ему наши каналы запретили, наш Интернет запретили, мы агрессоры, у нас все плохо – а он:
1) Смотрит и слушает 146% Соловьева.
2) Нарушил приказ собственного правительства и приперся к нам в Сеть.
3) И рассказывает, пока Зеленский страдает, что СП-2 будет достроен – что мы живем хуже, дескать у нас тут "телебачение" врет.
Зайки, 7 лет прошло. Вам верят… никто. Ну, тупо нет дураков. Последними были китайцы, которых вы развели на бабки с Мотор Сич.
Но, вы там держитесь! И ходите, рассказывайте нам тут – как вам хорошо там.
Слава Украине!
Бггг.
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Источник: Вместе победим!
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