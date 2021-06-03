ЕС расширил список стран для открытия границ

Совет ЕС расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавив в него Японию.

В настоящее время в список входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ. РФ и США в документ не входят, передает РИА «Новости».

«ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию», – сказано в заявлении Совета ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.