 

ЕС расширил список стран для открытия границ

03.06.2021, 15:01, Новости дня
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Совет ЕС расширил список иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, добавив в него Японию.

В настоящее время в список входят восемь стран, въезд из которых в Евросоюз разрешен: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности в открытии границ. РФ и США в документ не входят, передает РИА «Новости». 

«ЕС, после проведения оценки в соответствии с рекомендациями о постепенной отмене временных ограничений на поездки, обновил список стран, с которыми следует отменить эти ограничения, добавив Японию», – сказано в заявлении Совета ЕС.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.



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