Мнение: «Патроны Гудкова»

Задержали Дмитрия Гудкова, последнего независимого депутата Госдумы, пытавшегося остановить работу «безумного принтера». «Правильные блогеры», получающие инсайт из первых рук, уже раструбили, что в квартире Гудкова нашли боеприпасы, и что он теперь «сядет надолго по другой статье». Мол, когда к Дмитрию Гудокву «пришли с обыском, у оперов случился шок. На фото то, что они нашли. Вот уж не знаю, приятный шок или не очень, но теперь Гудков пойдёт совсем по другому делу. Полюбуйтесь, какая красота обнаружена на одной из квартир…» (ссылку на пост не даю, ибо нефиг, фотография отсюда).

Между тем, утверждение, что «в квартире Дмитрия Гудкова обнаружены боеприпасы» – это фейк. Потому что боеприпасы (50 патронов к пистолету Макарова) действительно обнаружили. Только в квартире не Дмитрия Гудкова, а в квартире его отца – Геннадия Гудкова, экс-депутата Госдумы, отставного полковника ФСБ, через третьих лиц причастного к организации деятельности ЧОПов «Оскордъ», «Потан», «Арсенал», «Сармат», «Аванпост»… К слову, у Геннадия Гудкова есть разрешение на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова и боеприпасов к нему.

Летом 2019 года Геннадий Гудков уехал из России и проживает в своем доме в болгарском городе Варна. Свой отъезд из России Гудков-старший объяснил опасениями угроз «неминуемого ареста».

Но вернемся к «патронам Гудкова». По факту обнаружения боеприпасов, действительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 222 УК (незаконное приобретение и хранении оружия). Но патроны были обнаружены в квартире на Большой Грузинской, которую Геннадий Гудков уже несколько лет сдает в аренду.

Поразительно, что в этой квартире обнаружили только патроны. Меня ничуть не удивило бы, если бы там нашли целый склад оружия – патроны, автоматы, гранатометы, взрывчатку…. Возможно, постеснялись везти в квартиру на обыск арсенал. Пришлось бы искать, кто реальный «хозяин» всего этого. А патроны можно и на Дмитрия Гудкова «повесить». Как уже сделали «правильные блогеры».

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