Праймаразм

На предварительном голосовании за кандидатов «Единой России» в Москве грубо нарушены законы логики и математики. Расследование «Новой».



Праймериз «Единой России». Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Электронное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального собрания VIII созыва, а также в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках проведения Единого дня голосования 2021 года», как оно официально называлось, прошло с 24 по 30 мая с использованием государственной платформы электронного голосования. Регистрация избирателей происходила через портал Госуслуг (в Москве также через портал mos.ru), само голосование — на сайте pg.er.ru.

Собственно, идея, насколько ее можно понять внешнему наблюдателю, была проста: обкатать перед выборами в Госдуму технологии административной мобилизации (см. «Безумное голосование», «Новая газета», 27 мая 2021 г.,), задолго до начала реальной кампании по выборам в Госдуму продемонстрировать избирателям агитматериалы административных кандидатов, создать видимость «народной поддержки» победителей.

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Дьявол в деталях

Неожиданности начались 31 мая, когда на сайте голосования начали появляться результаты волеизъявления с детализацией до «счетных участков», которые совпадали с обычными избирательными участками государственной избирательной системы РФ. Внимательные наблюдатели — первым, по-видимому, был активист ассоциации «Голос» (Закон требует указать, что организация внесена Минюстом в список иноагентов) Роман Удот — заметили, что

результаты по Москве выглядят странно: много совпадений результатов разных кандидатов, сильный разброс цифр между участками.

К 15.00 детализацию до участков с сайта убрали, оставив только итоги по округам и спискам, но данные голосования по кандидатам в депутаты Госдумы, которые были опубликованы к этому моменту на сайте голосования (55 регионов и 128 избирательных округов), удалось собрать и сохранить.

Московские результаты представляют особый интерес. Столица — лидер по внедрению электронного голосования: именно здесь оно началось и обкатывалось. На голосовании по поправкам к Конституции в 2020 году электронным голосованием, по официальным данным, воспользовалось более 1 млн человек. При этом кандидат в депутаты Мосгордумы 2019 г. Роман Юнеман, проигравший выборы именно за счет электронного голосования, собрал свидетельства о том, что оно проходило под сильным административным давлением. Кроме того, в отличие от других регионов, в Москве используется своя собственная платформа голосования с авторизацией через сайт mos.ru.

Нынешнее голосование «Единой России» впервые дало шанс ознакомиться с результатами московского электронного голосования с подробной географической детализацией — до сих пор и голоса на выборах депутатов Мосгордумы, и млн голосов на голосовании по Конституции выдавались наружу в виде единого гигантского «электронного участка».

Странные победы

И результаты оказались действительно странными. Например, одной из «сенсаций» нынешних праймериз стал проигрыш в Центральном избирательном округе ветерана московской политики Николая Гончара муниципальному депутату Карену Аперяну. Итог:

Гончар набрал 13 117 голосов,

Аперян — 14 507 —

выглядит как результат активной политической борьбы. Однако если спуститься на уровень избирательных участков, картина меняется.

В приведенном фрагменте таблицы голосов за кандидатов по участкам Центрального избирательного округа видно, что на каждом отдельном участке противостояние Аперян–Гончар выглядит либо как сокрушительная победа одной из сторон (с перевесом более сотни голосов), либо как боевая ничья с практически равным счетом (более сотни голосов у обеих сторон), либо как нулевая ничья.

На футбольном языке такое называется «договорной матч».

При этом местами на равных с лидерами голосования выступают и другие кандидаты, выглядящие по итогам голосования значительно более слабыми (например, кандидат Бартошко, получивший на участках 77.076.1 и 77.076.2 почти столько же голосов, сколько Гончар, в итоге набрал 2558 голосов — впятеро меньше Гончара, — но на этих двух участках ему удивительно повезло).

По фрагменту таблицы результатов видно, что все кандидаты показывают результаты примерно в одном диапазоне — 170+–30 голосов — либо близкие к нулю. Если посмотреть на все результаты, которые показали кандидаты из «списка 22-х лидеров» на всех участках Москвы, получится такая картина.

ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ ИЗ «СПИСКА 22-Х ЛИДЕРОВ» НА ВСЕХ УЧАСТКАХ МОСКВЫ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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