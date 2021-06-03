 

Пинк и Кэри Харт опубликовали редкие архивные фото дочери на ее 10-летие

03.06.2021, 14:50, Разное
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Вчера, 2 июня, дочь 41-летней певицы Пинк и 45-летнего профессионального гонщика Кэри Харта – Уиллоу Сейдж Харт – отпраздновала свой 10-й день рождения. Звездные родители не стали, как многие в Голливуде, скрывать от общественности фотографии и видео из семейного архива, которых никто никогда прежде не видел. Напротив, Пинк и Кэри опубликовали их в своих Instagram-блогах с общей аудиторией в 9,5 миллионов пользователей. Снимки они сопроводили трогательными поздравлениями в адрес старшей дочки:

Моя дорогая. Маленькое дерево. Спасибо. С днем рождения. #тебедесять #десятилетиелюбви, – написала совместное фото с Уиллоу певица.

Пинк и УиллоуСупруг Пинк и отец именинницы оказался более многословен:

Любовь моей жизни. Мой №1. Человек, который научил меня безусловной любви. Человек, который научил меня быть отцом. Счастливого дня рождения, Уиллоу. Ты быстро растешь. У тебя есть замечательная мать и я, и мне не терпится увидеть, как ты превратишься в сильную и независимую женщину. Я люблю тебя.

Кэри и маленькая УиллоуПинк и Уиллоу

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Публикация от Carey Hart (@hartluck)

Напомним, Пинк и Кэри Харт познакомились в начале 2000-х на съемках клипа певицы на песню Just Like a Pill и вскоре начали встречаться. За четыре года романа мотогонщик дважды просил Пинк стать его женой, но она отказывалась. А в 2005-м  сама сделала Харту предложение руки и сердца, показав ему во время мотогонки таблички с надписями “Ты женишься на мне?” и “Я не шучу”.

Пара сыграла свадьбу в 2006 году на Коста-Рике, но через два года объявила о расставании. Тем не менее расторгать брак Пинк и Кэри не спешили – спустя еще два года они возобновили отношения, а еще через год, 2 июня 2011 года, на свет появилась Уиллоу Сейдж. А 26 декабря 2016 года у пары родился сын Джеймсон. Кстати, в 2020 году Пинк намерена сделать перерыв в музыкальной карьере, а все свободное время посвятить мужу и детям. 

Уиллоу вернулась в школу. Джеймсон скоро пойдет в детский сад. Так что этот год для меня пройдет под знаком семьи. И у Кэри тоже много чего происходит. Он меня очень поддерживает, ходит за мной по всему миру, и теперь моя очередь сделать для него то же самое, – признавалась певица в интервью Entertainment Tonight.

Как одевается дочь звездных родителей Уиллоу, смотрите в подборке HELLO.RU здесь.

Пинк и Кэри Харт с дочерью и сыном



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