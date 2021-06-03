Солист группы “Руки Вверх!” Сергей Жуков: “Песня моего сына будет звучать у всех в TikTok”

Сергей, в этом году группа “Руки Вверх!” отмечает юбилей – ей исполняется 25 лет. В чем секрет успеха коллектива?

Да, в этом году мы отмечаем юбилей, страшно подумать! 25 лет назад я и представить не мог, что это настолько затянется. Помню, что в первых интервью самонадеянно говорил, что не собираюсь скакать на сцене до 30 лет под “Крошку мою” и “Студента”, потом, что в 40 лет уйду на покой. Но мне уже 45 лет, и покой нам только снится. В этом году мы отправляемся в тур по крупнейшим стадионам нашей страны. Просто потому, что в дворцы спорта наша публика уже не вмещается. Наши зрители знают, что на концерте “Руки Вверх!” они точно получат удовольствие. Это и знакомые с первых нот песни, и отличное шоу, и прекрасное настроение, и возможность окунуться в свои самые сладкие воспоминания.

У меня же еще есть сеть “Руки Вверх Баров”. Я люблю говорить, что, приходя к нам, посетители попадают в своеобразную машину времени, где им снова 18 лет, нет проблем, семейных забот и ипотеки, где они могут беззаботно отрываться. Наверное, за такие погружения в счастливые воспоминания в первую очередь и любят “Руки Вверх!”.

За это время сменилось не одно поколение ваших фанатов, поменялись в том числе и музыкальные вкусы. Как изменился ваш слушатель?

У нас на концертах есть момент, когда я спрашиваю “Поднимите руки, кто в первый раз влюбился под эту песню?” и почти ползала тянет руки. “А теперь те, кто пошел в школу под эту песню” – и еще треть зала радостно кричит. “А теперь те, кто еще не родился, когда эта песня стала популярной” – и вы не поверите, но таких в зале тоже очень много. Я рад, что к нам стали ходить семьями – родители и дети, пары, и у всех свои воспоминания и ассоциации с нашими песнями.

Было ли что-то за эти годы в творчестве, что вам так и не удалось реализовать? И что наоборот превзошло все ожидания? Сожалеете ли вы о чем-либо?

Я редко жалею о чем-то. Зачем сожалеть о несделанном, если можно создать что-то новое на порядок круче. К примеру, вы знаете, что песня “Алешка” первоначально называлась “Андрюшка” и была мной написана для дуэта с “Иванушками International”? Там были строчки: “Любишь ты Андрюшку больше чем меня, о Кирилле ты вздыхаешь зря, об Олеге все твои мечты, только о Сереге позабыла ты”. В 1999-м в стране было только два суперпопулярных бойзбенда (да, когда-то и нас так называли) – “Руки Вверх!” и “Иванушки”. И наши фанатки жестко враждовали. Я задумал помирить всех и написал эту песню. Но кто-то из пиарщиков “Иванушек” сказал категоричное “нет” и коллаборации не случилось. Но я не расстроился, а переписал песню. Теперь “Алешка” – одна из самых любимых песен в народе.

Как год пандемии повлиял лично на вас, музыкальное творчество и бизнес?

Честно скажу, что в первый месяц я очень сильно испугался. Я – гастролер, провожу полжизни на гастролях и 80% моих доходов – концерты. А тут раз – и все прекратилось, причем было непонятно, как долго это продлится. Параллельно начались сложности с бизнесом. Мы были вынуждены закрыть двери “Руки Вверх Баров”, упали продажи наших семейных кондитерских “Любовь и Сладости”. Я оказался заперт дома с тремя детьми и собакой, а Регина, обе наши мамы, помощница по хозяйству и водитель слегли с коронавирусом… Было страшно и сложно. Но затем все стало понемногу налаживаться, а онлайн нас выручил, у меня даже произошел творческий подъем.

Сначала мы с детьми придумали добрый проект “Сказки от Жуковых” – записывали аудиосказки, которые переросли в подкаст. Затем мы с командой начали писать сценарии – но не могу пока раскрывать все карты. Появились новые песни, проекты – давно я не был так воодушевлен. Кондитерская и бары оправились после карантина и уже вышли на докризисные показатели. Мы с партнерами создали компанию с креативным названием ФСБ – “Феодальная Сеть Баров”, которая управляет всеми нашими барными активами. Сейчас мы – крупнейшая в стране сеть танцевальных баров, а в ближайшие два года мы планируем открыть 100 новых точек.

На ваших концертах выступает не только ваша супруга, но и ваши дети. Расскажите, чем они сейчас увлечены и видите ли вы их в будущем в музыкальной индустрии?

Мы с Региной гордимся нашими детьми, но не стремимся, чтобы они пошли по моим стопам и стали музыкантами. Ника – умница, но ее гораздо больше увлекают танцы, и мы стараемся всячески поддерживать это ее увлечение. Мирошке пока 7 лет, и он точно не стремится на сцену, а вот Энджел, кажется, не смог избежать сцены. Причем, изначально он интересовался театром – сам прошел отбор в труппу Детского музыкального театра юного актера, которым руководит Заслуженный артист России Александр Федоров. Я был горд, когда он получил первую главную роль в постановке “Вождь краснокожих” по О’Генри, а сейчас репетирует роль Оливера Твиста. Увлечение музыкой у него началось с гитары, а закончилось выходом его первой сольной песни “Девочка-депрессия”. Я уверен, что скоро она будет звучать… раньше говорили “изо всех утюгов”, а теперь – “изо всех тик-токов”.

Что нового готовит группа “Руки Вверх!” для своих поклонников?

У нас было очень насыщенное начало года. Вышли фиты сразу с несколькими молодыми артистами: Gayazoff Brothers, VAVAN, Клавой Кокой. А неделю назад – наш сольный трек Deep House и клип на нее… Я достиг того музыкального состояния, когда могу не зависеть от рамок конкретных стилей и жанров. Мне давно хотелось сделать трек в стиле дип-хаус. Эта песня, как бутон цветка, раскрывается со временем. Цепляет не сразу, но если послушать ее еще пару раз, то уже невозможно остановиться. Как поется в самой песне: “Она станет на репите в вашей голове”.

Режиссер Алина Верипя (она работала на клипах “К черту эту гордость!” и “Она меня целует”) сняла очень красивый ассоциативный клип. В главной роли – “Мисс Россия” и “Вице-мисс Мира” София Никитчук

На “Премии МУЗ-ТВ 20/21” вы представлены в номинации “Лучшая группа”. 18 лет назад на первой премии вы взяли специальный приз как танцевальный проект десятилетия. Что для вас означала награда тогда, и что будет значить для вас тарелка Премии сегодня?

Когда мы только начинали, каждая награда для нас была на вес золота – особенно от МУЗ-ТВ, который всегда был одним из крутейших музыкальных каналов в нашей стране. Со временем ажиотаж вокруг призов и премий спал. Я почти перестал ходить на премии, переживать и бороться за них. Полные залы на наших концертах гораздо важнее еще одной золотой статуэтки. Но эта “тарелка” – особенная. МУЗ-ТВ в этом году 25 лет, как и группе “Руки Вверх!”. Получается, что мы ровесники. И практически все эти годы наши клипы и песни были популярны у зрителей МУЗ-ТВ.

Вы заявлены в лайн-апе “Премии МУЗ-ТВ 20/21”. Не раскрывая главную интригу, расскажите о подготовке вашего номера. Что самое важное для вас на выступлениях такого масштаба?

Я не могу раскрывать всех секретов, но, надеюсь, нам удастся удивить зрителей необычной интерпретацией всем известной песни. И мы споем ее вместе с залом. Кстати, на премию я приду вместе с семьей – Региной и двумя старшими детьми. Энджелу не терпится, он даже уже несколько раз спросил, будет ли у него бэйдж “Артист”? Я понимаю его нетерпение.

Ваш главный хит “18 мне уже” символичен 18-й ежегодной национальной “Премии МУЗ-ТВ”. В этом году на сцене Премии появятся ровесники вашей песни. Как вы относитесь к молодым исполнителям и их творчеству? Какие тенденции в музыке вам нравятся, а какие – не очень?

Ошибочно считать, что после 45 артисты следят только за творчеством своих коллег из репертуара “Ретро ФМ”. Я активно слежу за творчеством фрешменов, они, как я думаю, росли на наших песнях. Мне понравилось, как в том году один из журналистов исследовал феномен “Жуков-поп”. Что корни творчества таких популярных сегодня артистов, как Little Big, Cream Soda, Тима Белорусских, Niletto и других растут из той же почвы, что и песни “Руки Вверх!”. Это запоминающиеся мелодии и искренние, простые, понятные каждому тексты. Мне нравится записывать коллаборации с молодыми артистами, нравится, что в своем творчестве упомянутые выше ребята, а также Клава Кока, Егор Шип, Аня Покров и многие другие вдохновляются моей музыкой и делают свою для ровесников.

Смотрите прямую трансляцию “Премии МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света” завтра, 4 июня. В 17:00 звезды прибудут на красную ковровую дорожку, само шоу начнется в 19:00.